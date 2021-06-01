Карлссон сбежал и Доус отказался. Как собирали сборную Казахстана, которая наделала шума на чемпионате мира

Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории могла пробиться в плей-офф чемпионата мира, а ведь на пути к этому она потеряла двух сильнейших игроков и готовилась под руководством нераскрученного тренера. Подробнее о дружине - в материале корреспондента Vesti.kz.
На финише группового раунда Риге казахстанские хоккеисты должны были обыграть Норвегию, чтобы квалифицироваться в следующий круг досрочно, но история этой незаурядной команды началась на четыре месяца раньше, когда хотели собрать всех сильнейших исполнителей с казахстанскими паспортами.
5 февраля
Главным тренером сборной Казахстана назначен Юрий Михайлис.
8 февраля
Сборная Казахстана обнародовала состав, который был затем подкорректирован под домашний турнир.
10 февраля
Первая победа команды Михайлиса - обыграны соперники из Беларуси.
12 февраля
Казахстанцы победили один из вторых-третьих составов сборной России.
16 марта
В сборной Казахстана получили согласие на приезд от экс-капитана "Барыса" Найджела Доуса.
14 апреля
Для сборной Казахстана обнародован оптимистичный план подготовки к чемпионату мира, который не удалось затем воплотить.
16 апреля
Опубликован расширенный состав сборной Казахстана, куда включен и Доус, которого почему-то очень ждали в команде.
3 мая
Последние замены в национальной команде - пригласили новых игроков.
5 мая
Поставлена точка в "сериале" с приглашением Доуса. Суперфорвард отказался помогать казахстанской команде. Также стало известно, что из элитного дивизиона никто не вылетает. Можно было дышать спокойнее.
6 мая
Для сборной Казахстана сделан не самый радужный прогноз на ЧМ-2021, а из "Барыса" ушел один из ведущих защитников Джесси Блэкер.
8 мая
Дебютный гол за сборную Казахстана забил дебютант Виктор Сведберг.
9 мая
Назван окончательный состав сборной Казахстана по хоккею.
13 мая
Сборную Казахстана бросил Хенрик Карлссон, который не смог договориться о новом контракте с "Барысом". А национальная команда снова обыграла соперников из Беларуси.
14 мая
Новый капитан сборной Казахстана Алихан Асетов дал комментарий о последнем матче.
15 мая
Для сборной Казахстана отменили второй товарищеский матч, а сбежавшему Карлссону подобрали замену.
22 мая
Один из игроков сборной Казахстана провалил допинг-тест. Заменен и капитан национальной команды.
23 мая
Казахстанские хоккеисты забили первый гол на чемпионате мира, а затем, выиграли стартовый матч турнира.
Менее чем через сутки побеждены действующие чемпионы мира из Финляндии.
24 мая
В хоккейном мире признали - в Казахстане есть перспективный вратарь Никита Бояркин.
25 мая
Сборная Казахстана проиграла первый матч на турнире и выпала из зоны плей-офф. Параллельно Канада стартовала с трех поражений подряд.
26 мая
Подопечные Михайлиса переиграли Германию, которая с первого тура возглавляла группу. Помог буллит, как и в первых двух победных играх - казахстанцы переломили ход встречи.
27 мая
Канадцы набрали первые очки перед игрой с Казахстаном.
28 мая
Лидеры мирового рейтинга нанесли Казахстану второе поражение на самом удачном чемпионате мира.
29 мая
Сборная Норвегии подарила Казахстану шанс досрочно выйти в плей-офф, обыграв Латвию. Первый шаг был сделан успешно - Италии были забиты 11 голов, а встреча разгромно выиграна.
Для казахстанцев результат стал историческим, а в лидеры группы вырвались хоккеисты из США.
30 мая
В группе с Казахстаном сменился лидер, а национальная сборная вырвалась на первое место по реализации большинства.
31 мая
Ожидалось, что Казахстан обыграет Норвегию, но соперники забили три шайбы и опустили неожиданного претендента на плей-офф с небес на землю.
1 июня
Чтобы продолжить борьбу в плей-офф Казахстану нужна победа Финляндии над Канадой в основное время. До старта чемпионата мира вряд ли бы кто поставил, что подопечные Михайлиса будут на что-то претендовать, кроме борьбы за выживание.
Лидеры мирового с действующими чемпионами мира поделили очки, а Казахстан не прошел в плей-офф.
Вся надежда на Финляндию, или как сборная Казахстана может выйти в плей-офф ЧМ по хоккею после поражения
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️ (1, 3-9) и ХК "Автомобилист"©️ (2)
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