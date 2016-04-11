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Теннис

17 декабря 21:36
Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
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Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
А в топ-10 их пять.
17 декабря 12:36
"Квалификация в Дохе и 14-дневный карантин". Названы даты Australian Open-2021
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"Квалификация в Дохе и 14-дневный карантин". Названы даты Australian Open-2021
Турнир пройдет в Мельбурне.
11 декабря 20:45
Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open
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Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open
Открытый чемпионат Австралии получится очень веселым.
10 декабря 22:36
Худший показатель в туре, или чем отметился первая ракетка Казахстана Бублик в 2020 году
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Худший показатель в туре, или чем отметился первая ракетка Казахстана Бублик в 2020 году
Не самое лучшее достижение.
9 декабря 14:04
Лучше всех в мире, или чем удивила Рыбакина теннисный мир в 2020 году
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Лучше всех в мире, или чем удивила Рыбакина теннисный мир в 2020 году
Она оказалась лучше Серены Уильямс в ее любимом компоненте игры.
9 декабря 00:14
Елена Рыбакина уступила юной победительнице "Ролан Гаррос" и осталась без премии WTA
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Елена Рыбакина уступила юной победительнице "Ролан Гаррос" и осталась без премии WTA
Первая ракетка Казахстана претендовала на звание "Прогресс года".
8 декабря 14:20
WTA признала матч с участием казахстанки Рыбакиной лучшим в 2020 году
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WTA признала матч с участием казахстанки Рыбакиной лучшим в 2020 году
Елена дошла до финала.
3 декабря 19:21
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина номинирована на премию WTA
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина номинирована на премию WTA
Скоро выберут лучшую теннисистку года.
23 ноября 17:10
Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
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Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
У лидера более миллиона долларов призовых.
13 ноября 15:14
Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз
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Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз
Особо выделяются сразу три теннисиста.
7 ноября 11:58
Джокович в шестой раз завершит год в статусе первой ракетки мира
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Джокович в шестой раз завершит год в статусе первой ракетки мира
Он повторит рекорд американца Пита Сампраса.
1 ноября 21:54
Определился победитель турнира ATP 250 Astana Open
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Определился победитель турнира ATP 250 Astana Open
Турнир проходил с 25 октября.
1 ноября 11:41
Сегодня состоится финал турнира ATP 250 Astana Open
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Сегодня состоится финал турнира ATP 250 Astana Open
Квалификационные матчи турнира начались 25 октября.
30 октября 18:41
Определился первый полуфиналист турнира ATP 250 Astana Open
0
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Определился первый полуфиналист турнира ATP 250 Astana Open
Им стал представитель США Фрэнсис Тиафо.
30 октября 13:06
Американскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
0
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Американскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года
В этом году ей исполнился 21 год.
30 октября 12:00
Теннисист из первой десятки рейтинга ATP опроверг обвинения в домашнем насилии
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Теннисист из первой десятки рейтинга ATP опроверг обвинения в домашнем насилии
Об избиениях заявила бывшая девушка спортсмена.
29 октября 21:07
Кукушкин обыграл первую ракетку турнира Astana Open
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Кукушкин обыграл первую ракетку турнира Astana Open
В следующем круге он сыграет с финским теннисистом.
29 октября 12:09
"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал
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"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал
Теннисисты дали интервью перед матчем.
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