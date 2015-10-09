Елена Рыбакина номинирована на звание лучшей теннисистки 2026 года по версии WTA, передают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка вошла в список претенденток на награду "Игрок года" по итогам сезона. Вместе с ней на победу в этой номинации претендуют Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Линда Носкова (Чехия) и Элина Свитолина (Украина).

В 2026 году Рыбакина выиграла четыре титула, в том числе два турнира "Большого шлема" - Australian Open и US Open. Она возглавила мировой рейтинг и впервые в карьере завершила сезон в статусе первой ракетки мира. Кроме того, Рыбакина стала единственной теннисисткой, одержавшей более 40 побед на харде в этом сезоне (41), а также выполнила больше всех эйсов (438) - на 69 больше, чем занявшая второе место по этому показателю Носкова.

Другие номинации WTA

Помимо звания "Игрок года", WTA определит победителей ещё в четырёх категориях: "Пара года", "Самый прогрессирующий игрок года", "Открытие года" и "Возвращение года".

Победителей выберут представители СМИ, а результаты объявят на неделе с 14 декабря.

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