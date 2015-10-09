Первая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (№1) хочет оформить "карьерный шлем" в 2027 году. Для этого ей не хватает только победы на Ролан Гаррос, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом она рассказала на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Алматы.

"Цель на следующий год - выиграть Ролан Гаррос. Надеюсь, что в 2027 году я приближусь к этой цели. Сейчас я буду меньше внимания обращать на рейтинг, в любом случае все будут желать меня обыграть. Поскольку я достигла первой позиции в рейтинге, сейчас для меня в приоритете выигрывать "Большие шлемы" и стабильно выступать на турнирах", - цитируют её слова Vesti.kz.

Отметим, что на данный момент Рыбакина является трёхкратной победительницей турниров "Большого шлема":(2022), Australian Open (2026) и US Open (2026). Для так называемого "карьерного шлема" ей не хватает только Ролан Гаррос.

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