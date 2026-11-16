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КПЛ 2026 Алимханулы Жанибек Сборная Казахстана по футболу Лига чемпионов Все тренды

Спорт и спортивные события

Фото: КФФ© Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия в Лиге наций
Футбол  |   Сегодня 08:12  
Фото: ©Маржан Куандыкова, Vesti.kz Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией
Футбол  |   Вчера 20:30  
Сборная Испании по футболу. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk Чемпион мира из сборной Испании согласился перейти в "Барселону"
Футбол  |   Вчера 16:10  
Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти
Футбол  |   Вчера 20:10  
Лука Модрич. Фото: ©depositphotos.com/vitaliivitleo Модрич сравнялся с Месси и помог сборной Хорватии победить в Лиге наций
Футбол  |   Сегодня 11:24  
КПЛ 2026 Алимханулы Жанибек Сборная Казахстана по футболу Лига чемпионов Все тренды
Эрлинг Холанд в составе "Манчестер Сити". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk Перес принял решение по трансферу Холанда в "Реал"
Футбол  |   Сегодня 13:47  
ФК "Манчестер Сити" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk "Манчестер Сити" нашёл нового вратаря в команде Зидана
Футбол  |   Сегодня 13:12  
Лука Модрич. Фото: ©depositphotos.com/vitaliivitleo Модрич сравнялся с Месси и помог сборной Хорватии победить в Лиге наций
Футбол  |   Сегодня 11:24  
Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos/zhukovsky© 19-летняя теннисистка обошла Рыбакину и повторила достижение 17-летней давности
Теннис  |   Сегодня 08:48  
Фото: ©Маржан Куандыкова, Vesti.kz Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией
Футбол  |   Вчера 20:30  
Сборная Испании по футболу. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk Чемпион мира из сборной Испании согласился перейти в "Барселону"
Футбол  |   Вчера 16:10  
Карло Анчелотти. Фото: Depositphotos/thenews2.com© Анчелотти жёстко ответил легенде Бразилии после призыва к отставке
Футбол  |   Сегодня 15:55  
ФК "Арсенал". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk   "Арсенал" договорился о контракте со звёздным игроком за 120 миллионов
Футбол  |   Сегодня 15:40  
Нико Пас. Фото: Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com © Лидер "Комо" выдвинул два условия для перехода в новый клуб
Футбол  |   Сегодня 15:25  
Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©   "Барселона" получит серьёзное усиление на матч с "Атлетико"
Футбол  |   Сегодня 15:10  
Луиш Мата. Фото: ФК "Кайрат"© "Кайрат" принял решение по будущему португальского легионера
Футбол  |   Сегодня 14:55  
Асу Алмабаев. Фото: Аян Несипбеков©   Два казахстанца подерутся на турнире UFC на этой неделе: что нужно об этом знать?
Единоборства  |   Сегодня 14:40  
ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography   "Барселона" определилась с главной трансферной целью
Футбол  |   Сегодня 14:24  
Зинедин Зидан. Фото: Depositphotos/vldv© Во Франции вынесли неутешительный вердикт работе Зидана в сборной
Футбол  |   Сегодня 14:05  
Луис Де ла Фуэнте. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk© "Пусть попробуют сделать лучше": тренер Испании отреагировал на поражение от Англии
Футбол  |   Сегодня 13:30  
Елена Рыбакина и Мирра Андреева на Индиан Уэллс-2025. Фото: Jimmie48©   19-летняя россиянка Андреева - новая суперзвезда: она разгромила лучших и угрожает Рыбакиной?
Теннис  |   Сегодня 12:54  
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Фото: Depositphotos/CristianoBarni©   ПСЖ готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за 21-летнего игрока
Футбол  |   Сегодня 12:36  
Эрлинг Холанд в составе "Манчестер Сити". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk Эрлинг Холанд разочаровался в "Ман Сити" и может уйти в новый клуб
Футбол  |   Сегодня 12:18  
©instagram.com/kff_jastar   Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027
Футбол  |   14 ноября 16:51  
Зинедин Зидан. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography© Зидан высказался о конфликте с Мбаппе перед матчем с Турцией
Футбол  |   Вчера 12:20  
Арсен Ахметов. Фото: ©instagram.com/kff_team Гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана
Футбол  |   Вчера 15:50  
Бернарду Силва. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography© Бернарду Силва и ещё два игрока покинули сборную Португалии после сенсации
Футбол  |   Вчера 15:00  
Фото: ©Маржан Куандыкова, Vesti.kz Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией
Футбол  |   Вчера 20:30  
Тренер "Реала" Жозе Моуринью. Фото: Depositphotos/MassimoInsabato© "Реал" подписал первого игрока на 2027-й год
Футбол  |   13 ноября 18:55  
©instagram.com/afaseleccion   Аргентина провалилась в первом матче после ухода Месси
Футбол  |   14 ноября 08:40  
Килиан Мбаппе. Фото: ©depositphotos.com/DURAOFOTO Зидан вынес решение по Мбаппе в сборной Франции и пошёл против "Реала"
Футбол  |   13 ноября 12:30  
Килиан Мбаппе. Фото: ©depositphotos.com/Musiu0 Определён лучший футболист мира: Беллингем – 2-й, Кейн – 5-й, а Мбаппе – 6-й
Футбол  |   14 ноября 13:40  
Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography© "Барселона" согласовала подписание двух игроков на январь
Футбол  |   Вчера 14:08  
Ханси Флик. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography© "Барселона" выбрала четырёх защитников для усиления в январе
Футбол  |   13 ноября 23:20  
Сборная Испании по футболу. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk   Чемпион мира из сборной Испании согласился перейти в "Барселону"
Футбол  |   Вчера 16:10  
Элина Свитолина. Фото: ©Depositphotos/katatonia82 Украинская теннисистка обошла Рыбакину после выхода в финал Итогового турнира WTA
Теннис  |   Вчера 17:10  
Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти
Футбол  |   Вчера 20:10  
Футболисты сборной Испании. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk Сборная Испании получила хорошие новости по Ямалю
Футбол  |   13 ноября 11:30  
Хосеп Гвардиола. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk Хосеп Гвардиола принял решение по работе в сборной из топ-20 ФИФА
Футбол  |   Вчера 21:30  
Ян Вороговский в составе сборной Казахстана. Фото: ©Vesti.kz/Алимжан Аманжол Лидер сборной Казахстана выбрал клуб на следующий сезон
Футбол  |   Вчера 17:30  
©КФФ "Мы заслуживали ничью". Главный тренер сборной Казахстана - о поражении от Молдовы
Футбол  |   14 ноября 07:25  
Эпизод боя Эрик Базинян (слева) vs Стивен Батлер. Фото: ©Eye of the Tiger   Нокаутом на 22-й секунде обернулся бой экс-соперника Алимханулы
Бокс  |   13 ноября 15:50  
©КФФ Экс-тренер сборной Казахстана рассказал о своем будущем после ухода из "Ахмата"
Футбол  |   14 ноября 13:15  
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Интервью
Дияр Нургожай. Фото: Vesti.kz/Мейірбек Тажкуранов© "Буду драться до конца". Нургожай - об условиях нового контракта с UFC и сопернике-нокаутёре
Единоборства  |   16 октября 10:50  
Ибрагим Дадаев и Сэйф Попов. Фото: ФК "Алтай"© "Удивлен, что их нет в сборной". Как Масудов раскрыл талантов из академии "Кайрата"
Футбол  |   9 октября 12:42  
©ФК "Семей" "Уровень нашего чемпионата сильно упал". Смаков - о "Семее", Лиге чемпионов и трансферах
Футзал  |   4 августа 11:00  
Чемпион NAIZA Валерий Гусаров. Фото: NAIZA© Интервью с президентом NAIZA - о первом турнире в Китае, подписании звезды UFC и топ-боях
Единоборства  |   28 июля 18:00  
Ламин Ямаль. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й
Футбол  |   10 ноября 13:24  
Ламин Ямаль в составе сборной Испании. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"
Футбол  |   9 ноября 19:55  
Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography Моуринью одобрил уход двух игроков "Реала" в январе
Футбол  |   12 ноября 09:46  
Винисиус Жуниор в составе "Реала". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон
Футбол  |   12 ноября 18:54  
©instagram.com/kff_jastar Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027
Футбол  |   14 ноября 16:51  
Килиан Мбаппе в составе сборной Франции. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography Мбаппе выбыл из состава сборной Франции после ссоры с Зиданом
Футбол  |   11 ноября 16:45  
Видео
Спортсмен-инвалид обвинил в мошенничеству главу федерации: интервью и ответ полиции Спортсмен-инвалид обвинил в мошенничеству главу федерации: интервью и ответ полиции
Единоборства  |   24 сентября 14:54  
Надежда Казахстана в теннисе / Тренировки с наставником первой ракетки мира / Cборная и Олимпиада Надежда Казахстана в теннисе / Тренировки с наставником первой ракетки мира / Cборная и Олимпиада
Теннис  |   24 сентября 14:51  
"Жәнібектің қасында жырғатқан маман жоқ". Қанат Ислам допинг жайлы "Жәнібектің қасында жырғатқан маман жоқ". Қанат Ислам допинг жайлы
Бокс  |   19 мая 2026 12:38  
Эксклюзивное интервью с Каримом Мендикановым о контракте с «Барселоной», жизни в Уральске и Месси Эксклюзивное интервью с Каримом Мендикановым о контракте с «Барселоной», жизни в Уральске и Месси
Футбол  |   19 мая 2026 12:37  
Зинедин Зидан. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography© Зидан высказался о конфликте с Мбаппе перед матчем с Турцией
Футбол  |   Вчера 12:20  
Махмуд Сабырхан. Фото: ©KBF Японский боксёр лишил Махмуда Сабырхана лидерства в мировом рейтинге
Бокс  |   12 ноября 10:02  
Зинедин Зидан. Фото: ©Depositphotos/Maxisports Зидан выбрал замену звезде "Реала" в сборную Франции
Футбол  |   11 ноября 19:05  
Сауль Альварес. Фото: ©Турар Казангапов, Vesti.kz Сауль Альварес принял решение по карьере после 64-й победы на профи-ринге
Бокс  |   10 ноября 10:02  
Арсен Ахметов. Фото: ©instagram.com/kff_team Гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана
Футбол  |   Вчера 15:50  
ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography Форвард "Реала" допустил уход из клуба зимой
Футбол  |   10 ноября 12:30  
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