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Спорт и спортивные события
Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия в Лиге наций
Футбол
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Сегодня 08:12
Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией
Футбол
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Вчера 20:30
Чемпион мира из сборной Испании согласился перейти в "Барселону"
Футбол
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Вчера 16:10
Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти
Футбол
|
Вчера 20:10
Модрич сравнялся с Месси и помог сборной Хорватии победить в Лиге наций
Футбол
|
Сегодня 11:24
КПЛ 2026
Алимханулы Жанибек
Сборная Казахстана по футболу
Лига чемпионов
Все тренды
Перес принял решение по трансферу Холанда в "Реал"
Футбол
|
Сегодня 13:47
"Манчестер Сити" нашёл нового вратаря в команде Зидана
Футбол
|
Сегодня 13:12
Модрич сравнялся с Месси и помог сборной Хорватии победить в Лиге наций
Футбол
|
Сегодня 11:24
19-летняя теннисистка обошла Рыбакину и повторила достижение 17-летней давности
Теннис
|
Сегодня 08:48
Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией
Футбол
|
Вчера 20:30
Чемпион мира из сборной Испании согласился перейти в "Барселону"
Футбол
|
Вчера 16:10
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Анчелотти жёстко ответил легенде Бразилии после призыва к отставке
Футбол
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Сегодня 15:55
"Арсенал" договорился о контракте со звёздным игроком за 120 миллионов
Футбол
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Сегодня 15:40
Лидер "Комо" выдвинул два условия для перехода в новый клуб
Футбол
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Сегодня 15:25
"Барселона" получит серьёзное усиление на матч с "Атлетико"
Футбол
|
Сегодня 15:10
"Кайрат" принял решение по будущему португальского легионера
Футбол
|
Сегодня 14:55
Два казахстанца подерутся на турнире UFC на этой неделе: что нужно об этом знать?
Единоборства
|
Сегодня 14:40
"Барселона" определилась с главной трансферной целью
Футбол
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Сегодня 14:24
Во Франции вынесли неутешительный вердикт работе Зидана в сборной
Футбол
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Сегодня 14:05
"Пусть попробуют сделать лучше": тренер Испании отреагировал на поражение от Англии
Футбол
|
Сегодня 13:30
19-летняя россиянка Андреева - новая суперзвезда: она разгромила лучших и угрожает Рыбакиной?
Теннис
|
Сегодня 12:54
ПСЖ готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за 21-летнего игрока
Футбол
|
Сегодня 12:36
Эрлинг Холанд разочаровался в "Ман Сити" и может уйти в новый клуб
Футбол
|
Сегодня 12:18
Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027
Футбол
|
14 ноября 16:51
Зидан высказался о конфликте с Мбаппе перед матчем с Турцией
Футбол
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Вчера 12:20
Гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана
Футбол
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Вчера 15:50
Бернарду Силва и ещё два игрока покинули сборную Португалии после сенсации
Футбол
|
Вчера 15:00
Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией
Футбол
|
Вчера 20:30
"Реал" подписал первого игрока на 2027-й год
Футбол
|
13 ноября 18:55
Аргентина провалилась в первом матче после ухода Месси
Футбол
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14 ноября 08:40
Зидан вынес решение по Мбаппе в сборной Франции и пошёл против "Реала"
Футбол
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13 ноября 12:30
Определён лучший футболист мира: Беллингем – 2-й, Кейн – 5-й, а Мбаппе – 6-й
Футбол
|
14 ноября 13:40
"Барселона" согласовала подписание двух игроков на январь
Футбол
|
Вчера 14:08
"Барселона" выбрала четырёх защитников для усиления в январе
Футбол
|
13 ноября 23:20
Чемпион мира из сборной Испании согласился перейти в "Барселону"
Футбол
|
Вчера 16:10
Украинская теннисистка обошла Рыбакину после выхода в финал Итогового турнира WTA
Теннис
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Вчера 17:10
Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти
Футбол
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Вчера 20:10
Сборная Испании получила хорошие новости по Ямалю
Футбол
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13 ноября 11:30
Хосеп Гвардиола принял решение по работе в сборной из топ-20 ФИФА
Футбол
|
Вчера 21:30
Лидер сборной Казахстана выбрал клуб на следующий сезон
Футбол
|
Вчера 17:30
"Мы заслуживали ничью". Главный тренер сборной Казахстана - о поражении от Молдовы
Футбол
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14 ноября 07:25
Нокаутом на 22-й секунде обернулся бой экс-соперника Алимханулы
Бокс
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13 ноября 15:50
Экс-тренер сборной Казахстана рассказал о своем будущем после ухода из "Ахмата"
Футбол
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14 ноября 13:15
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Интервью
"Буду драться до конца". Нургожай - об условиях нового контракта с UFC и сопернике-нокаутёре
Единоборства
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16 октября 10:50
"Удивлен, что их нет в сборной". Как Масудов раскрыл талантов из академии "Кайрата"
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9 октября 12:42
"Уровень нашего чемпионата сильно упал". Смаков - о "Семее", Лиге чемпионов и трансферах
Футзал
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4 августа 11:00
Интервью с президентом NAIZA - о первом турнире в Китае, подписании звезды UFC и топ-боях
Единоборства
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28 июля 18:00
Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й
Футбол
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10 ноября 13:24
Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"
Футбол
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9 ноября 19:55
Моуринью одобрил уход двух игроков "Реала" в январе
Футбол
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12 ноября 09:46
Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон
Футбол
|
12 ноября 18:54
Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027
Футбол
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14 ноября 16:51
Мбаппе выбыл из состава сборной Франции после ссоры с Зиданом
Футбол
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11 ноября 16:45
Видео
Спортсмен-инвалид обвинил в мошенничеству главу федерации: интервью и ответ полиции
Единоборства
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24 сентября 14:54
Надежда Казахстана в теннисе / Тренировки с наставником первой ракетки мира / Cборная и Олимпиада
Теннис
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24 сентября 14:51
"Жәнібектің қасында жырғатқан маман жоқ". Қанат Ислам допинг жайлы
Бокс
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19 мая 2026 12:38
Эксклюзивное интервью с Каримом Мендикановым о контракте с «Барселоной», жизни в Уральске и Месси
Футбол
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19 мая 2026 12:37
Зидан высказался о конфликте с Мбаппе перед матчем с Турцией
Футбол
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Вчера 12:20
Японский боксёр лишил Махмуда Сабырхана лидерства в мировом рейтинге
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12 ноября 10:02
Зидан выбрал замену звезде "Реала" в сборную Франции
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11 ноября 19:05
Сауль Альварес принял решение по карьере после 64-й победы на профи-ринге
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10 ноября 10:02
Гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана
Футбол
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Вчера 15:50
Форвард "Реала" допустил уход из клуба зимой
Футбол
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10 ноября 12:30
Зидан вынес решение по Мбаппе в сборной Франции и пошёл против "Реала"
Футбол
|
13 ноября 12:30
"Реал" подписал первого игрока на 2027-й год
Футбол
|
13 ноября 18:55
Бернарду Силва и ещё два игрока покинули сборную Португалии после сенсации
Футбол
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Вчера 15:00
В сборной России оценили уровень Узбекистана перед очным матчем
Футбол
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10 ноября 15:11
Сборная Испании получила хорошие новости по Ямалю
Футбол
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13 ноября 11:30
ПСЖ выбрал замену вратарю сборной России
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11 ноября 19:45
В США озвучили вердикт по бою Жанибек Алимханулы - Канело Альварес
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10 ноября 08:30
Один гол решил судьбу матча сборной Казахстана с участием Калмурзы
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12 ноября 19:30
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