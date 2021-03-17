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Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов
КПЛ-2021 Геннадий GGG Головкин Барыс в КХЛ Лига чемпионов Все тренды
Главные новости
Футбол
Сегодня 21:23
Был близко к чемпионству и блистал среди дублеров. Как Куат ранее выступал за "Астану"
0
Был близко к чемпионству и блистал среди дублеров. Как Куат ранее выступал за "Астану"
Он во второй раз вернулся в столичный клуб.
Атлетика
Сегодня 21:01
Победили Алматы и Кызылорда. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
0
Победили Алматы и Кызылорда. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
Он прошел в режиме онлайн.
Бокс
Сегодня 20:30
Зарубежный эксперт уличил соперника казахстанца из Golden Boy по титульному бою в симуляции травмы
0
Зарубежный эксперт уличил соперника казахстанца из Golden Boy по титульному бою в симуляции травмы
Он заявил, что исход поединка мог быть другим.
Хоккей
Сегодня 20:07
Ни от кого не избавятся? Ждать ли серьезной перестройки в "Барысе" перед новым сезоном в КХЛ
0
Ни от кого не избавятся? Ждать ли серьезной перестройки в "Барысе" перед новым сезоном в КХЛ
Договоры есть только с пятью хоккеистами.
Футбол
Сегодня 19:28
Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ
0
Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ
Скандал произошел в первом туре КПЛ.
Футбол
Сегодня 19:00
Целовал эмблему "Кайрата" и ругал судей из-за поражения. Чем запомнился Куат в матчах против "Астаны"
2
Целовал эмблему "Кайрата" и ругал судей из-за поражения. Чем запомнился Куат в матчах против "Астаны"
Его переход в столичный клуб наделал много шума.
Бокс
Сегодня 18:34
"Будет зрелищно". Потенциальному сопернику Головкина предложили других боксеров из Казахстана
0
"Будет зрелищно". Потенциальному сопернику Головкина предложили других боксеров из Казахстана
Он является экс-чемпионом мира.
Футбол
Сегодня 18:03
Стало известно, допустят ли болельщиков на матч Казахстан - Франция в отборе на ЧМ-2022
1
Стало известно, допустят ли болельщиков на матч Казахстан - Франция в отборе на ЧМ-2022
Игра пройдет на "Астана Арене" 28 марта.
Футбол
Сегодня 17:43
Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины
4
Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины
Игры пройдут в этом месяце.
Атлетика
Сегодня 17:30
Чемпион Азии по юниорам установил два рекорда Казахстана. Нургиса Адилетулы - явный лидер сборной по тяжелой атлетике
0
Чемпион Азии по юниорам установил два рекорда Казахстана. Нургиса Адилетулы - явный лидер сборной по тяжелой атлетике
Он активно прогрессирует.
Футбол
Сегодня 17:01
Зайнутдинов против "Зенита". Прямая трансляция матчей РПЛ с участием футболистов сборной Казахстана
0
Зайнутдинов против "Зенита". Прямая трансляция матчей РПЛ с участием футболистов сборной Казахстана
Первая игра начнется в 21:00.
Хоккей
Сегодня 16:21
Экс-форвард "Барыса" вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир
0
Экс-форвард "Барыса" вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир
Казахстанец участвует в победных голах.
Футбол
Сегодня 15:50
Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"
0
Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"
Таких оказалось немало.
Футбол
Сегодня 15:26
"Перезапустит карьеру полузащитника". В Европе отметили результативную игру футболиста сборной Казахстана
0
"Перезапустит карьеру полузащитника". В Европе отметили результативную игру футболиста сборной Казахстана
Его клуб одержал крупную победу.
Футбол
Сегодня 15:01
Ставка на Тунгышбаева. Полузащитник "Ордабасы" претендует на место в основе сборной Казахстана
0
Ставка на Тунгышбаева. Полузащитник "Ордабасы" претендует на место в основе сборной Казахстана
У команды Байсуфинова недостаточно качественных атакующих игроков.
Футбол
Сегодня 14:40
"Тебя тут никто и не ждал". Как болельщики отреагировали на переход Исламбека Куата в "Астану"
7
"Тебя тут никто и не ждал". Как болельщики отреагировали на переход Исламбека Куата в "Астану"
Футболисту припомнили слова, сказанные во время выступления за "Кайрат".
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Новости
Сегодня
21:23
Футбол

Был близко к чемпионству и блистал среди дублеров. Как Куат ранее выступал за "Астану"
Сегодня
21:01
Атлетика

Победили Алматы и Кызылорда. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
Сегодня
20:30
Бокс

Зарубежный эксперт уличил соперника казахстанца из Golden Boy по титульному бою в симуляции травмы
Сегодня
20:07
Хоккей

Ни от кого не избавятся? Ждать ли серьезной перестройки в "Барысе" перед новым сезоном в КХЛ
Сегодня
19:28
Футбол

Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ
Сегодня
19:00
Футбол

Целовал эмблему "Кайрата" и ругал судей из-за поражения. Чем запомнился Куат в матчах против "Астаны"
Сегодня
18:34
Бокс

"Будет зрелищно". Потенциальному сопернику Головкина предложили других боксеров из Казахстана
Сегодня
18:03
Футбол

Стало известно, допустят ли болельщиков на матч Казахстан - Франция в отборе на ЧМ-2022
Сегодня
17:43
Футбол

Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины
Сегодня
17:30
Атлетика

Чемпион Азии по юниорам установил два рекорда Казахстана. Нургиса Адилетулы - явный лидер сборной по тяжелой атлетике
Сегодня
17:01
Футбол

Зайнутдинов против "Зенита". Прямая трансляция матчей РПЛ с участием футболистов сборной Казахстана
Сегодня
16:21
Хоккей

Экс-форвард "Барыса" вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир
Сегодня
15:50
Футбол

Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"
Сегодня
15:26
Футбол

"Перезапустит карьеру полузащитника". В Европе отметили результативную игру футболиста сборной Казахстана
Сегодня
15:01
Футбол

Ставка на Тунгышбаева. Полузащитник "Ордабасы" претендует на место в основе сборной Казахстана
Сегодня
14:40
Футбол

"Тебя тут никто и не ждал". Как болельщики отреагировали на переход Исламбека Куата в "Астану"
Сегодня
14:11
Футбол

18-летний футболист "Актобе" впервые получил вызов в сборную Казахстана
Сегодня
13:56
Футбол

Испанский клуб хочет подписать форварда сборной Казахстана по футзалу и легионера из "Кайрата"
Сегодня
13:30
Единоборства

"Было недостаточно времени". Менеджер Абдрахманов - о новых сроках следующего боя Рахмонова и сборах Жумагулова
Сегодня
13:01
Футбол

Четыре футболиста "Кайрата" вызваны в сборную Казахстана на матчи отбора к ЧМ-2022
Сегодня
12:45
Бокс

Женская сборная Казахстана по боксу понесла потери на турнире в Турции
Сегодня
12:22
Хоккей

Звезда "Ак Барса" и легенда "Барыса". Почему сборной Казахстана не нужно ждать Найджела Доуса
Сегодня
11:56
Футбол

Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов
Сегодня
11:27
Футбол

Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из "Кайрата"
Сегодня
11:07
Бокс

Казахстанский боксер жестко вырубил соперника в первом бою турнира в Турции
Сегодня
10:45
Футбол

"Манчестер Сити" повторил рекорд Лиги чемпионов 25-летней давности
Сегодня
10:24
Футбол

"Было предложение из Казахстана". Бывший футболист московского "Спартака" рассказал о своем будущем
Сегодня
10:00
Футбол

"Мое имя использовали втемную". Экс-тренер сборной Казахстана - о работе на клубном уровне
Сегодня
09:35
Футбол

Неэффективный стартовый натиск и угасающее преимущество. "Кайрат" испытывает проблемы с реализацией в первом тайме
Сегодня
09:08
Футбол

Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского "Спартака" переходить в "Астану"
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Фоторепортаж с боя Елеусинова, в котором он завоевал первый титул в профи
Фоторепортаж с боя Елеусинова, в котором он завоевал первый титул в профи
4
28 ноября 10:06
Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
18
11 октября 20:03
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Интервью
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5 марта 11:31
"Мужиков - лучший игрок полуфинальных матчей". Тренер сборной Казахстана - о Суперкубке, "Кайрате" и Зайнутдинове
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"Мужиков - лучший игрок полуфинальных матчей". Тренер сборной Казахстана - о Суперкубке, "Кайрате" и Зайнутдинове
Также он высказался о других командах КПЛ.
4 марта 11:43
"Сократили бюджеты, и что, люди стали богаче?". Бабаян - о составе "Тобола", уходе из "Астаны" и стадионе в Туркестане
5
"Сократили бюджеты, и что, люди стали богаче?". Бабаян - о составе "Тобола", уходе из "Астаны" и стадионе в Туркестане
Наставник костанайского клуба высказался по нескольким актуальным темам.
28 февраля 20:06
"Я не видел его удара". Жумабеков - о жестком нокауте, титуле чемпиона, контракте и планах
0
"Я не видел его удара". Жумабеков - о жестком нокауте, титуле чемпиона, контракте и планах
Он хотел бы попробовать себя в АСА.
28 февраля 18:42
"Я хочу выиграть "золото". Кункабаев - об Олимпиаде, первом титуле в профи и своем прозвище
2
"Я хочу выиграть "золото". Кункабаев - об Олимпиаде, первом титуле в профи и своем прозвище
Накануне он выиграл третий бой в профи.
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14 марта 15:09 "Что скажет об этом федерация?" Появилось видео инцидента с судьей после матча "Атырау" - "Шахтер"
"Что скажет об этом федерация?" Появилось видео инцидента с судьей после матча "Атырау" - "Шахтер"
Это случилось в подтрибунном помещении.
4
9 марта 22:23 Будут ли допускать болельщиков на матчи КПЛ-2021? В ПФЛК рассказали подробности
Будут ли допускать болельщиков на матчи КПЛ-2021? В ПФЛК рассказали подробности
Ситуацию разъяснил Олжас Абраев.
2
16 февраля 21:44 Травма лидера "Кайрата" и переход игрока европейской сборной в "Астану". Как проходит межсезонье в КПЛ
Травма лидера "Кайрата" и переход игрока европейской сборной в "Астану". Как проходит межсезонье в КПЛ
В премьер-лиге-2021 выступят 14 клубов.
0
7 февраля 20:13 "Барыс" упустил победу и позволил "Магнитке" выиграть десятый подряд матч в КХЛ
"Барыс" упустил победу и позволил "Магнитке" выиграть десятый подряд матч в КХЛ
Обе команды уже в плей-офф Кубка Гагарина.
0
6 февраля 16:49 Сборная Казахстана забила пять безответных голов и стала второй на Кубке Развития
Сборная Казахстана забила пять безответных голов и стала второй на Кубке Развития
В матче был хет-трик.
3
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