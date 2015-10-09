Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№1) оценила высокую конкуренцию в WTA-туре. Она отметила некоторых теннисисток, которые могут быть на вершине мирового тенниса ближайшие годы, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Думаю, помимо Мирры Андреевой неплохо выступает и Коко Гауфф. Всё может меняться очень быстро. Андреева действительно отлично завершила сезон. Также Элина Свитолина в последнее время здорово выступает. Поэтому тут всё непредсказуемо. Но поскольку Мирра самая молодая, она и Коко, - наверное, они будут на вершине дольше", - цитируют слова Рыбакиной Vesti.kz.

Отметим, что сейчас в Алматы проходит пресс-конференция с первой ракеткой мира Рыбакиной. Ранее она сделала заявление о главной цели на сезон-2027:

Елена Рыбакина озвучила громкую цель на 2027 год

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