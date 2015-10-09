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Сенсационным камбэком обернулся матч казахстанца на турнире за 358 миллионов

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Сенсационным камбэком обернулся матч казахстанца на турнире за 358 миллионов Александр Шевченко. Фото: Андрей Ударыев/КТФ©

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№107) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№107) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга соревнований Шевченко встречался с 18-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом и одержал сенсационную победу. Причём, первый сет остался за соперником казахстанца - 7:6(5), но два оставшихся Шевченко забрал - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась два часа и 16 минут.

За выход в полуфинал казахстанец поспорит с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (№51). Матч запланировано на сегодня, 12 ноября.

Отметим, Рууд в 2025 году побеждал на этом турнире.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 723 тысячи евро (358,4 миллиона тенге).

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Турнир ATP. Стокгольм (Швеция) - 2026   •   Швеция, Стокгольм   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Аргентина
Тиагу Агустин Тиранте
- : -
Казахстан
Александр Шевченко
Кто победит в основное время?
Тиранте
Шевченко
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