Легенда мирового тенниса завершил карьеру в 41 год

Трехкратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил карьеру, передают Vesti.kz.

Свой последний матч на профессиональному уровне 41-летний Вавринка провёл на турнира категории ATP 500 в швейцарском Базеле, призовой фонд превышает 2,5 миллиона евро. Текущий 151-й номер рейтинга ATP уступил в первом круге чеху Иржи Легечке (№21) со счётом 5:7, 6:7 (2:7).

После поражения Вавринка совершил круг почета и попрощался с болельщиками на домашнем турнире.

Stan Wawrinka gives his home crowd one last lap of honour 🫶 ❤️ 🤍 @stanwawrinka #SwissIndoorsBasel https://t.co/aAK7uhLAUg — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2026

За свою карьеру Вавринка взял 16 титулов ATP в одиночном разряде. Швейцарец стал чемпионом трёх турниров "Большого шлема", победив на Australian Open в 2014 году, на "Ролан Гаррос" в 2015 году и на US Open – в 2016-м.

Вавринка был единственным игроком, сумевшим в эру доминирования Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера трижды обыграть действующих первых ракеток мира в финалах и отобрать у них три разных "Шлема" — Australian Open (2014), "Ролан Гаррос" (2015) и US Open (2016).

Кроме того, в 2008 году Вавринка вместе с Федерером завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в парном разряде. В 2014 году он также помог сборной Швейцарии впервые в истории выиграть Кубок Дэвиса.

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