Представительница Казахстана Елена Рыбакина получила высокую оценку от авторитетного спортивного издания ESPN, которое признало её лучшей теннисисткой 2026 года в WTA-туре, передают Vesti.kz.

ESPN выделил Рыбакину среди лучших теннисисток мира

Несмотря на травму, из-за которой Рыбакина пропустила концовку сезона, ESPN считает, что в следующем году казахстанка останется одной из главных претенденток на победу на крупнейших турнирах.

"Сейчас она возглавляет рейтинг с небольшим отрывом от Андреевой, однако при выборе лучшей теннисистки года её преимущество было очевидным. В 2027 году она должна остаться в числе претенденток на победу на каждом турнире "Большого шлема", — пишет ESPN.

Исторический сезон Рыбакиной

2026 год стал самым успешным в карьере Рыбакиной. Она впервые поднялась на первую строчку мирового рейтинга и завершила сезон в статусе первой ракетки мира.

Кроме того, казахстанская теннисистка выиграла два турнира "Большого шлема" — Australian Open и US Open.

Рыбакина "уделала" чемпионку Итогового турнира WTA и возглавила рейтинг сезона

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