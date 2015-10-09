Казахстанка Жибек Куламбаева (№86 в паре) пробилась в финал турнира WTA 125 в Колине (Чили). Там она выступает в дуэте со словенкой Вероникой Эрьявец (№124 в паре), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале соревнований казахстанско-словенская пара, посеяная под вторым номером, оказалась сильнее австралийского тандема Теники Макгриффин (№175 в паре) и Александры Осборн (№142 в паре) - 7:6(6), 3:6, 10:4.

Теперь 26-летние Куламбаева и Эрьявец сыграют в финале турнира, где их ждёт противостояние с первыми сеяными - украинско-российским дуэтом(№100 в паре) и(№74 в паре). Матч пройдёт сегодня, 21 ноября, ориентировочно в 22:30 по казахстанскому времени.

Всего на счету Куламбаевой 43 парных титула, три из них - на турнирах WTA 125. С Эрьявец они выигрывали титулы в Хучжоу (Китай) в 2025 году и Сопо (Колумбия) в 2026-м.

Отметим, что общий призовой фонд турнира в Колине составляет 115 тысяч долларов США (52,3 миллиона тенге). Победительницы парных соревнований заработают шесть тысяч долларов на двоих (2,7 миллиона тенге).

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