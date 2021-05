Хоккеист сборной Казахстана стал героем дня на ЧМ-2021

Голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин стал героем третьего игрового дня на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По мнению болельщиков, он занял первое место из четверых претендентов, набрав 30,6 процента голосов. Следом расположились Тревор Мур (США, 26,5), Матиас Треттенес (Норвегия, 24,7), Дэнни Тейлор (Беларусь, 18,2).

Ok fans!!!



It was another WILD day at #IIHFWorlds... so good luck choosing just ONE Fan Chosen Hero of the Day!!



30 minutes starts now! @norskishockey @usahockey @hockey_blr #KAZ