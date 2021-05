Сборная Казахстана по хоккею дважды отыгралась и стартовала с победы на чемпионате мира

Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого тура группового этапа подопечные Юрия Михайлиса обыграли хозяев турнира - команду Латвии.

Первый период получился безголевым, а после перерыва латвийцы открыли счет усилиями Лауриса Дарзиньша (27-я). Однако казахстанцы на 39-й минуте отыгрались, реализовав большинство - автором первой шайбы сборной Казахстана на ЧМ-2021 стал Александр Шин.

All tied up! 😱#Kazakhstan connects on the power play and the game is knotted at 1-1!#LATKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/WBs6B6iGAR