Главный соперник сборной Казахстана забросил 14 шайб за два матча и одержал вторую победу на ЧМ по хоккею

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Норвегии в очередном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в высшем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Арена-Рига" в столице Латвии и завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Тони Седерхольма. В составе немцев отличились Маттиас Плахта (20-я минута), Леон Гаванке (24-я), Леонард Пфедерль (27-я), Лукас Райхель (31-я) и Леан Бергман (45-я). У норвежцев шайбу забросил Эмиль Лиллеберг (37-я).

Сборная Германии, ранее разгромившая итальянцев со счетом 9:4, набрала шесть очков и лидирует в таблице группы. Норвежская команда провела свой первый матч на турнире.

Напомним, Германия 26 мая сыграет с Казахстаном. Немцы претендуют на четвертое место в группе и с ними казахстанцы могут побороться за место в плей-офф.

