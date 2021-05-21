13 шайб на двоих, или как сыграли соперники сборной Казахстана на старте ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Германии обыграла Италию на старте чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B завершилась со счетом 9:4 в пользу немцев. При этом на первый перерыв команды уходили при 2:2, а вот во втором периоде немцы забросили пять шайб, чем предопределили исход встречи.

В составе победителей отличились Том Кюнхакль (16-я минута), Мориц Мюллер (19-я), Тобиас Ридер (25-я), Фредерик Тиффельс (28-я), Марсель Небельс (36-я, 39-я), Лукас Райхель (38-я), Маттиас Плахта (43-я) и Леонард Пфедерль (49-я). У проигравших голами отметились Алекс Петан (18-я), Лука Фриго (19-я), Энтони Бардаро (44-я) и Даниэль Франк (45-я).

Отметим, что обе команды являются соперниками сборной Казахстана по группе. Подопечные Юрия Михайлиса встретятся с Германией и Италией 26 и 29 мая соответственно, а первый матч на турнире проведут с Латвией 22-го числа.

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