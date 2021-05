Казахстан забросил первую шайбу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею забросила первую шайбу на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее автором стал Александр Шин, отличившийся на 19-й минуте в матче против Латвии. Тем самым нападающий сборной Казахстана сравнял счет во встрече.

All tied up! 😱#Kazakhstan connects on the power play and the game is knotted at 1-1!#LATKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/WBs6B6iGAR