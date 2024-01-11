Израиль отстранили от участия в международных турнирах

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборную Израиля от соревнований под своей эгидой из соображений безопасности, сообщается на сайте организации.

"В соответствии с обязанностью IIHF защищать всех участников соревнований и обязательством разработать соответствующую политику в области здравоохранения и безопасности, Совет IIHF в рамках своих полномочий, предусмотренных Уставом, принял решение ограничить участие сборной Израиля в соревнованиях под своей эгидой до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность и благополучие всех участников (включая израильских спортсменов).

Совет IIHF принял это решение после тщательного рассмотрения данного вопроса и обсуждения со странами-участницами", - говорится в заявлении IIHF.