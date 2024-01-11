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Израиль отстранили от участия в международных турнирах

Израиль отстранили от участия в международных турнирах
©iihf.com

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборную Израиля от соревнований под своей эгидой из соображений безопасности, сообщается на сайте организации.

"В соответствии с обязанностью IIHF защищать всех участников соревнований и обязательством разработать соответствующую политику в области здравоохранения и безопасности, Совет IIHF в рамках своих полномочий, предусмотренных Уставом, принял решение ограничить участие сборной Израиля в соревнованиях под своей эгидой до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность и благополучие всех участников (включая израильских спортсменов).

Совет IIHF принял это решение после тщательного рассмотрения данного вопроса и обсуждения со странами-участницами", - говорится в заявлении IIHF.

Напомним, что от соревнований IIHF по-прежнему отстранены сборные России и Беларуси. В организации это также объясняли заботой о безопасности их участников.

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Метки:
Израиль

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