Астана примет матч сборной России по хоккею против европейской команды

Сборная России по хоккею в рамках серии против команды Беларуси проведет один из матчей в Астане, сообщают Vesti.kz. Об этом в интервью "Матч ТВ" заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В прошлом сезоне сборная "Россия 25" приезжала в Тулу, Астану, Челябинск, Красноярск и Минск. Национальной командой руководил Роман Ротенберг.

- В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами?

- Да, и уже есть договоренность, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае - это Астана, Минск, Тула и Омск. Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, еще Новосибирск.