Казахстан упустил победу в решающем матче, но сохранил шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана потерпела поражение от Норвегии со счетом 1:3 в последнем матче группы В чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия), но сохранила шансы на выход в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победа в основное время над соперником, который уже не претендовал на следующую стадию, гарантировала подопечным Юрия Михайлиса путевку, но команда не воспользовалась этим шансом.

Причем сборная Казахстана первой открыла счет. На 16-й минуте с передачи Виктора Сведберга отличился Дмитрий Шевченко. Но норвежцы отыгрались к середине второго периода, реализовав большинство после удаления Ивана Степаненко, а едва команды вышли на лед в третьем периоде, - повели в счете. У Казахстана был шанс перевести игру в овертайм, но он пропустил третью шайбу за минуту до финальной сирены.

Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

Завершив выступление на групповом этапе, сборная Казахстана сохранила шансы на выход в плей-офф, набрав десять очков в семи матчах. Теперь ее судьба будет зависеть от результатов матчей других команд, которые будут сыграны 1 июня.

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