Иван Степаненко
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Снежные Барсы (мол)
|
58
|
8+8
|
50
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
|Казахстан (U-18)
|
5
|
0+3
|
6
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Снежные Барсы (мол)
|
58
|
8+11
|
36
|12 (20)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
0+2
|
12
|2 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
2
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Снежные Барсы (мол)
|
48
|
6+13
|
71
|4 (9)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
1+2
|
4
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Номад
|
5
|
1+2
|
2
|2 (5)
|Кубок Евровызова 2015/16
|Казахстан
|
2
|
1+0
|
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Номад
|
55
|
2+18
|
28
|4 (10)
|Кубок Евровызова 2016/17
|Казахстан
|
3
|
2+1
|
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Номад
|
59
|
2+7
|
50
|3 (10)
|Зимняя Универсиада 2017
|Казахстан (студ.)
|
6
|
1+4
|
6
|1 (4)
|Зимние Азиатские игры 2017
|Казахстан
|
3
|
0+1
|
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
44
|
5+10
|
20
|6 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан
|
2
|
|
|Кубок Евровызова. Польша 2018
|Казахстан
|
2
|
|
|1 (4)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|
4
|
|
2
|3 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|
58
|
6+13
|
42
|1 (10)
|Кубок Евровызова. Венгрия 2018
|Казахстан
|
3
|
1+0
|
|1 (4)
|Кубок Наследия. Южная Корея 2019
|Казахстан
|
3
|
1+1
|
|1 (4)
|Зимняя Универсиада 2019
|Казахстан (студ.)
|
7
|
0+1
|
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Бейбарыс
|
4
|
|
2
|2 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Бейбарыс
|
58
|
5+14
|
40
|4 (11)
|Континентальный Кубок 2019/20
|Бейбарыс
|
3
|
1+0
|
6
|4 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
|Казахстан
|
1
|
|
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|
40
|
3+5
|
24
|3 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Бейбарыс
|
2
|
|
|4 (4)
|Kazakhstan Hockey Open 2021
|Казахстан
|
1
|
|
2
|1 (3)
|Чемпионат мира 2020/21
|Казахстан
|
6
|
0+2
|
4
|5 (8)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22
|Казахстан
|
1
|
|
2
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Бейбарыс
|
4
|
1+0
|
6
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Бейбарыс
|
61
|
6+15
|
44
|3 (13)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Арлан
|
5
|
1+2
|
2
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Арлан
|
49
|
2+9
|
39
|5 (12)
|Кубок Казахстана 2023/24
|Арлан
|
6
|
0+1
|
2
|2 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2023/24
|Арлан
|
62
|
9+13
|
54
|1 (11)
|Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
|Казахстан
|
3
|
|
2
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2024/25
|Хумо
|
33
|
3+2
|
16
|3 (11)
|Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
|Казахстан
|
3
|
|
4
|1 (4)
|Зимние Азиатские игры 2025
|Казахстан
|
8
|
1+6
|
4
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2025/26
|Сарыарка
|
5
|
|
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Сарыарка
|
24
|
1+13
|
14
|2 (10)
|Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
|Казахстан
|
3
|
3+0
|
|1 (4)