Хоккей

Иван Степаненко

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 ноября 1995
Команды
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
94
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2012/13 Снежные Барсы (мол)

58

8+8

50

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В Казахстан (U-18)

5

0+3

6

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14 Снежные Барсы (мол)

58

8+11

36

12 (20)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

0+2

12

2 (6)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15 Казахстан (U-20)

2

2

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15 Снежные Барсы (мол)

48

6+13

71

4 (9)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

1+2

4

1 (6)
Кубок Казахстана 2015/16 Номад

5

1+2

2

2 (5)
Кубок Евровызова 2015/16 Казахстан

2

1+0

1 (4)
Чемпионат Казахстана 2015/16 Номад

55

2+18

28

4 (10)
Кубок Евровызова 2016/17 Казахстан

3

2+1

1 (4)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Номад

59

2+7

50

3 (10)
Зимняя Универсиада 2017 Казахстан (студ.)

6

1+4

6

1 (4)
Зимние Азиатские игры 2017 Казахстан

3

0+1

1 (4)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Бейбарыс

44

5+10

20

6 (10)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18 Казахстан

2

Кубок Евровызова. Польша 2018 Казахстан

2

1 (4)
Кубок Казахстана 2018/19 Бейбарыс

4

2

3 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Бейбарыс

58

6+13

42

1 (10)
Кубок Евровызова. Венгрия 2018 Казахстан

3

1+0

1 (4)
Кубок Наследия. Южная Корея 2019 Казахстан

3

1+1

1 (4)
Зимняя Универсиада 2019 Казахстан (студ.)

7

0+1

1 (6)
Кубок Казахстана 2019/20 Бейбарыс

4

2

2 (6)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Бейбарыс

58

5+14

40

4 (11)
Континентальный Кубок 2019/20 Бейбарыс

3

1+0

6

4 (4)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21 Казахстан

1

Pro Hokei Ligasy 2020/21 Бейбарыс

40

3+5

24

3 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Бейбарыс

2

4 (4)
Kazakhstan Hockey Open 2021 Казахстан

1

2

1 (3)
Чемпионат мира 2020/21 Казахстан

6

0+2

4

5 (8)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22 Казахстан

1

2

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Бейбарыс

4

1+0

6

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Бейбарыс

61

6+15

44

3 (13)
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23 Арлан

5

1+2

2

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2022/23 Арлан

49

2+9

39

5 (12)
Кубок Казахстана 2023/24 Арлан

6

0+1

2

2 (5)
Pro Hokei Ligasy 2023/24 Арлан

62

9+13

54

1 (11)
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026 Казахстан

3

2

2 (4)
Pro Hokei Ligasy 2024/25 Хумо

33

3+2

16

3 (11)
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею Казахстан

3

4

1 (4)
Зимние Азиатские игры 2025 Казахстан

8

1+6

4

1 (6)
Кубок Казахстана 2025/26 Сарыарка

5

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2025/26 Сарыарка

24

1+13

14

2 (10)
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею Казахстан

3

3+0

1 (4)

