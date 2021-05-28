Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею

Команда Юрия Михайлиса "горела" 0:2.

Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КФХ. Ольга Бугаева©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0
Чемпионат мира по хоккею
Групповой этап
Казахстан - Канада 2:4

Голы: Мангипан, 6 (0:1) ; Хенрик, 21 (0:2) ; Михайлис, 24 (1:2) ; Михайлис, 41 (2:2) ; Перфетти, 47 (2:3) ; Браун, 59 (2:4)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Сборная Казахстана уступила Канаде на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает корреcпондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "кленовых листьев". В ходе игры команда Юрия Михайлиса уступала 0:2, но в третьем периоде сумела отыграться, вот только дотерпеть до овертайма не сумела - канадцы вырвали победу в непростом матче, причем последнюю шайбу забросили в пустые ворота, когда казахстанцы, сменив вратаря на шестого игрока, пытались зацепиться за ничью.

В составе победителей отличились Эндрю Мангипан (6-я минута), Адам Хенрик (21-я), Кол Перфетти (47-я) и Коннор Браун (60-я). У проигравших дубль оформил Никита Михайлис (25-я, 41-я).

В этом матче за казахстанцев сыграли два новых хоккеиста - 23-летний вратарь Андрей Шутов заменил на льду 22-летнего Никиту Бояркина, который ранее был номинирован на звание лучшего в турнире. А 21-летний Самат Данияр сменил форвардов Егора Петухова и Евгения Рымарева. Оба, как и Бояркин, сыграли в первых четырех играх.

Следующий матч Казахстан проведет 29 мая с Италией, с которой на следующий день встретится Канада.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Канада ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:26
Хоккей

Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
19:57
Хоккей

Два новых хоккеиста, или какие изменения сделала сборная Казахстана в матче с Канадой на ЧМ-2021
Сегодня
18:09
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана поборется за звание лучшего на ЧМ-2021
Сегодня
16:45
Хоккей

Победа над Канадой, или как Казахстан может оставить лидера мирового рейтинга без плей-офф ЧМ-2021
Сегодня
16:15
Хоккей

Эксперт усомнился в настрое сборной Казахстана на матч ЧМ по хоккею с Канадой
Сегодня
15:18
Хоккей

Сборная Казахстана лишилась защитника перед матчем с Канадой на чемпионате мира по хоккею
Сегодня
08:38
Хоккей

Казахстан играет с Канадой. Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею
Вчера
23:15
Хоккей

Сборная США победила Латвию и обошла Казахстан в зоне плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
19:32
Хоккей

Выбить Канаду и лидеров группы, или как для Казахстана может завершиться борьба за место в плей-офф ЧМ-2021
Вчера
15:50
Хоккей

"Можно похвалить их, но...". Журналист Bild усомнился в справедливости третьей победы Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера
15:00
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею узнала соперника в плей-офф чемпионата мира
Вчера
13:34
Хоккей

"Снимает скальпы - один за другим". Казахстан назвали главным чудом ЧМ по хокею и оценили шансы на плей-офф
Вчера
12:30
Хоккей

Почему Казахстан сейчас четвертый в группе ЧМ-2021 по хоккею, а не второй. Объясняем!
Вчера
11:28
Хоккей

Главная сенсация ЧМ становится все ближе, или как Казахстан обыграл лидера группы и пошатнул шансы Канады на плей-офф
Вчера
10:32
Хоккей

"Посмотрите, как ребята ложатся под шайбы". Нападающий сборной Казахстана - о сенсационных победах на ЧМ и настрое на Канаду
Вчера
09:30
Хоккей

Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею
Вчера
08:29
Хоккей

"Творит чудеса, такого камбэка стоило ждать". В России восхитились игрой Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера
07:25
Хоккей

Сборная Казахстана переписала историю после победы над лидером группы на ЧМ по хоккею
Вчера
01:52
Хоккей

Видео победы над лидером группы, или как Казахстан сотворил еще одну сенсацию на ЧМ по хоккею
Вчера
01:35
Хоккей

Канада одержала первую победу на ЧМ по хоккею перед матчем с Казахстаном
26 мая
23:48
Хоккей

"Вы красавцы!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
26 мая
22:26
Хоккей

Выше Канады и США. Какое место занимает Казахстан после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
26 мая
22:21
Хоккей

"Сыграть агрессивно и со страстью". Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией
26 мая
22:05
Хоккей

"Дело было за мной". Автор решающего гола разобрал победу Казахстана над Германией на ЧМ по хоккею
26 мая
21:27
Хоккей

Казахстан обыграл лидера группы и вернулся в зону плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
26 мая
18:27
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на матч против лидера группы ЧМ-2021 по хоккею
26 мая
17:35
Хоккей

"Без буллитов - без шансов". Сборную Казахстана потроллили на чемпионате мира
26 мая
17:19
Хоккей

Агрессивные казахстанцы. Хоккеисты сборной, которые уничтожают соперников на чемпионате мира
26 мая
14:44
Хоккей

"Куда-то делись казахстанские бомбардиры". Команде Михайлиса предрекли второе поражение на ЧМ-2021 по хоккею
26 мая
13:41
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана на ЧМ-2021 заинтересовал скаутов из НХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика