Сборная Казахстана стала лучшей в реализации большинства на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею по итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира в топ-дивизионе занимает первое место по проценту реализации большинства, передает "Шайба.kz".
Так, семь из 17-ти попыток в исполнении подопечных Юрия Михайлиса оказались успешными, а это составляет 41,18 процента.
Напомним, турнир проходит в Риге (Лавия). Накануне Казахстан разгромил Италию. До окончания группового раунда команде осталось провести матч с Норвегией 31 мая.
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