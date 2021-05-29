Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по хоккею со счетом 11:3 и вернулась в зону плей-офф

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящего в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на "Арена-Рига" и завершилась со счетом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2).
Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Уже на второй минуте казахстанцы получили численное преимущество и успешно его реализовали. Счет в матче открыл Роман Старченко.
Tic-Tac-Toe watch #Kazakhstan go!!! 🇰🇿— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
1-0 early in the first on this 🔥 power play goal! #ITAKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/iKDy1j4mqA
В начале второго периода итальянцы сравняли счет. На 25-й минуте отличился Анджело Мичели. Однако затем Казахстан забросил две безответные шайбы.
Сначала на 33-й минуте Егор Петухов вновь вывел команду вперед, а спустя три минуты Евгений Рымарев удвоил преимущество.
Ahead again! Yegor Petukhov nets one to make it 2-1 for #Kazakhstan! 🇰🇿 #ITAKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/ycbYDpp7U2— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
Work those angles!!! 👀 #Kazakhstan leads 3-1 after this Rymarev snipe 🔥#ITAKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/1qHgZZfBgA— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
На старте заключительного периода казахстанцы вновь реализовали большинство, а Никита Михайлис (41-я) довел счет до 4:1. Но спустя 12 секунд итальянцы забросили вторую шайбу в ворота Никиты Бояркина - отличился Петер Хохкофлер.
На 46-й минуте подопечные Михайлиса в очередной раз наказали соперника за удаление и Кертис Волк забросил пятую шайбу в ворота итальянцев. Спустя минуту Артем Лихотников сделал счет 6:2 в пользу Казахстана, а на 50-й минуте он же оформил дубль.
Однако это не сломило итальянцев. На 51-й минуте Алекс Петан отыграл одну щайбу, но на 55-й минуте Кирилл Панюков восстановил преимущество команды в пять шайб.
После этого на 56-й минуте отличился Роман Старченко, а за две минуты до завершения основного времени Виктор Сведберг забросил десятую шайбу в ворота итальянцев, а точку поставил Егор Шалапов.
So many goals, so few hands to gif and post 🥵— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
Likhotnikov 👀🔥
8-3 #Kazakhstan 🇰🇿 #IIHFWorlds #ITAKAZ pic.twitter.com/HQays5r6P9
Apparently Likhotnikov only scores NICE goals!— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
And it's 10-3 😳 #IIHFWorlds #ITAKAZ pic.twitter.com/Ab9fd1wkVs
Благодаря этой победе Казахстан набрал десять очков и поднялся на второе место в группе, дающее место в плей-офф, уступая Финляндии (10) по дополнительным показателям. Италия остается единственной сборной на ЧМ-2021, у которой ноль в графе "очки".
Заключительный матч на групповом этапе сборная Казахстана проведет 31 мая против Норвегии (5), которая сегодня сыграет с США (9).
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