Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по хоккею со счетом 11:3 и вернулась в зону плей-офф

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящего в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Арена-Рига" и завершилась со счетом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2).

Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Уже на второй минуте казахстанцы получили численное преимущество и успешно его реализовали. Счет в матче открыл Роман Старченко.

В начале второго периода итальянцы сравняли счет. На 25-й минуте отличился Анджело Мичели. Однако затем Казахстан забросил две безответные шайбы.

Сначала на 33-й минуте Егор Петухов вновь вывел команду вперед, а спустя три минуты Евгений Рымарев удвоил преимущество.

На старте заключительного периода казахстанцы вновь реализовали большинство, а Никита Михайлис (41-я) довел счет до 4:1. Но спустя 12 секунд итальянцы забросили вторую шайбу в ворота Никиты Бояркина - отличился Петер Хохкофлер.

На 46-й минуте подопечные Михайлиса в очередной раз наказали соперника за удаление и Кертис Волк забросил пятую шайбу в ворота итальянцев. Спустя минуту Артем Лихотников сделал счет 6:2 в пользу Казахстана, а на 50-й минуте он же оформил дубль.

Однако это не сломило итальянцев. На 51-й минуте Алекс Петан отыграл одну щайбу, но на 55-й минуте Кирилл Панюков восстановил преимущество команды в пять шайб.

После этого на 56-й минуте отличился Роман Старченко, а за две минуты до завершения основного времени Виктор Сведберг забросил десятую шайбу в ворота итальянцев, а точку поставил Егор Шалапов.

Благодаря этой победе Казахстан набрал десять очков и поднялся на второе место в группе, дающее место в плей-офф, уступая Финляндии (10) по дополнительным показателям. Италия остается единственной сборной на ЧМ-2021, у которой ноль в графе "очки".

Заключительный матч на групповом этапе сборная Казахстана проведет 31 мая против Норвегии (5), которая сегодня сыграет с США (9).

