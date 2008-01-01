Теннис
Вчера 13:15
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Сотворит сенсацию? За счет чего Рыбакина может обыграть вторую сеяную на "Уимблдоне"
Вчера 10:52
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Бублик с российской напарницей не сыграли на "Уимблдоне"
3 июля 23:24
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Андрей Голубев вышел в 1/8 "Уимблдона" в парном разряде
3 июля 19:20
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Александр Бублик проиграл 18-й ракетке мира и не вышел в 1/8 "Уимблдона"
2 июля 19:39
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Елена Рыбакина сыграет с четвертой ракеткой мира в 1/8 "Уимблдона"
2 июля 12:43
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Не проиграли ни одного сета за два круга, или каковы перспективы Рыбакиной и Бублика на "Уимблдоне"
2 июля 11:54
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"Слава богу, Киргиоса больше нет, но есть Бублик". Скандальный теннисист - о казахстанце
2 июля 08:24
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Футболист российского клуба жестко оскорбил теннисистку за поражение на "Уимблдоне"
1 июля 22:42
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Александр Бублик обыграл 21-ю ракетку мира и вышел в третий круг "Уимблдона"
1 июля 19:09
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Зарина Дияс вышла во второй круг парного разряда "Уимблдона"
1 июля 18:40
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Путинцева провалила второй сет и не смогла выйти в третий круг "Уимблдона"
30 июня 23:18
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Елена Рыбакина вышла в третий круг "Уимблдона"
30 июня 22:50
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Казахстанское дерби на "Уимблдоне". Бублик победил Кукушкина в первом круге
30 июня 20:03
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Зарина Дияс проиграла на старте "Уимблдона"
30 июня 17:31
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Юлия Путинцева стартовала с победы на "Уимблдоне"
29 июня 11:52
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День казахстанского дерби на Уимблдоне. Прямая трансляция матчей Кукушкина, Бублика и Дияс
29 июня 07:28
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Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг Уимблдона
28 июня 12:36
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Первый Уимблдон в карьере. Прямая трансляция матча Рыбакиной и информация о сопернице
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29 июня 15:00
Разборки в тяжелой атлетике. Сотворит ли сенсацию на Олимпиаде призер ЧМ из Казахстана?
29 июня 13:21
Питался "Дошираком", отказался от 100 тысяч и добрался до UFC. Что известно о звездном новичке казахстанского промоушена
29 июня 03:49
Швейцария отыгралась со счета 1:3 и в серии пенальти выбила Францию с Евро-2020
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2 июля 18:04
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"Сербские топ-клубы сильнее казахстанских". Большое интервью с тренером "Каспия" Срджаном Благоевичем
7 июня 19:59
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"Чемпионство "Кайрата"? У меня было двоякое чувство". Оразов - о сезоне в России, Боранбаеве, Зайнутдинове и КПЛ
26 апреля 09:17
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"Узбеки только его боялись". Тренер сборной Казахстана - о горячих боксерах, спорных решениях и "украденной" победе на МЧМ-2021
23 апреля 17:27
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"В "Кайрате" специфические контракты". Спортивный юрист - о долгах "Астаны", Меркеле, деле Исламхана и Зайнутдинове в Италии
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