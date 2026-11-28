Елена Рыбакина в 2026 году выиграла Australian Open и US Open, а также впервые в карьере поднялась на первую строчку мирового рейтинга WTA. Казахстанская теннисистка подвела итоги исторического для неё сезона и высказалась о будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина провела пресс-конференцию в Алматы, где ответила на вопросы журналистов. Кроме того, первая ракетка мира провела мастер-класс для детей в местном теннисном центре.

- Елена, есть ли вероятность, что вы будете корректировать свой календарь и мы сможем вас чаще видеть в составе сборной?

- Да, конечно, учитывая, что близится олимпийский год, мы будем смотреть на календарь, смотреть варианты, играть за сборную. Но пока нет календаря даже от WTA. Конечно, мы будем прислушиваться и к моему организму. Но безусловно, мы постараемся играть как на крупных турнирах, так и за сборную, поскольку надо готовиться к Олимпиаде.

- Какой период в этом сезоне был для вас самым сложным?

- Эмоционально было непросто на US Open. Да, победа, адреналин, я тогда только вышла после травмы. Весь турнир был напряжённый и затем у меня был эмоциональный и физический спад, мне сложно было восстановиться и дальше играть азиатскую серию турниров.



- В этом году Александр Зверев также стал первой ракеткой мира, не возникало ли у вас чувства, что вы параллельно идёте по сезону, ведь у вас даже поражения случались в один период?

- У нас действительно схожий год со Зверевым, были шутки по этому поводу, что мы повторяли друг за другом, как в плане достижений, так и поражений. Мы поздравляли друг друга, он заслуженно занял первую строчку, у нас есть общение на турнирах.

- У вас есть победы на трёх разных "мейджорах" и звание первой ракетки мира, какова следующая цель?

- Цель на следующий год - выиграть Ролан Гаррос. Надеюсь, что в 2027 году я приближусь к этой цели. Сейчас я буду меньше внимания обращать на рейтинг, теперь в любом случае все будут хотеть меня обыграть. Поскольку я достигла первой позиции в рейтинге, сейчас для меня в приоритете выигрывать "шлемы" и стабильно выступать на турнирах.

- В этом году в основном вашей главной соперницей была Арина Соболенко, но итоговый турнир выиграла Мирра Андреева. Нет ли ощущения, что именно Мирра будет оказывать вам больше конкуренции в ближайшие годы?

- Думаю, помимо Мирры Андреевой неплохо выступает и Коко Гауфф. Всё может меняться очень быстро. Андреева действительно отлично завершила сезон. Также Элина Свитолина в последнее время здорово выступает. Поэтому тут всё непредсказуемо. Но поскольку Мирра самая молодая, она и Коко, - наверное, они будут на вершине дольше.

- Почему вы решили базироваться именно в Братиславе и можете ли вы этот город назвать своим домом?

- Дом для меня скорее это Дубай. В Братиславе уже большое количество людей меня знает, там спокойствие и я тренируюсь на частных кортах, меня все устраивает. Плюс члены моей команды тоже из разных стран Европы и им удобно туда добираться. Так всё сложилось, что летний сезон мы в Братиславе, а на старте сезона мы всегда в Дубае и туда я, честно говоря, всегда рвусь между турнирами.

- Вы наверняка будете одной из главных фавориток на звание лучшего спортсмена/спортсменки года в Казахстане, но следите ли вы за другими казахстанскими спортсменами?

- Для меня это большая честь и огромная ответственность. Но есть и другие виды спорта в Казахстане, которые развиваются. Тот же фигурист Шайдоров. Девчонки из горнолыжного спорта, я вот знаю Александру Скороходову. В общем, много видов спорта и спортсменов в Казахстане, которые выходят на новый уровень и занимают призовые места.

- Старт тренировок в новом сезоне будет больше на физику, а затем уже теннисные тренировки. Через 3-4 недели сыграю в Корее выставочный матч, там буквально одна игра, а затем уже отправлюсь в Брисбен и на открытый чемпионат Австралии.

- В Алматы регулярно проходит турнир ATP, но есть ли возможность, что в ближайшие годы в Казахстане пройдет турнир WTA?

- У меня был разговор с представителями WTA и пока это выглядит очень сложно. На данный момент организовать такой турнир в Казахстане, исходя из моей информации, не получится. У них есть свой регламент, договорённости, контракты на много лет и пока женский турнир здесь организовать будет сложно. Но, надеюсь, что в будущем мы этот вопрос исправим и получится организовать домашний турнир.

Отметим, что на данный момент Рыбакина является трёхкратной победительницей турниров "Большого шлема": Уимблдон (2022), Australian Open (2026) и US Open (2026).

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