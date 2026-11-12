Три сенсации подряд и шанс на прорыв! Казахстанец удивляет на турнире в Европе

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко (№107) вышел в третий четвертьфинал на турнирах АТР в этом году. Сегодня он сыграет за полуфинал на турнире АТР 250 в Стокгольме (Швеция). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его дальнейших перспективах.

Соперником 25-летнего казахстанца будет его ровесник из Аргентины Тьяго Агустин Тиранте (№51). Они сыграют вторым запуском, сегодня, 12 ноября, не ранее 19:00 по казахстанскому времени.

Три сенсации подряд - это ещё не предел?

Шевченко не попал в основную сетку шведского турнира, так как для этого ему не хватило рейтинга. Поэтому казахстанец начинал с квалификации, где сначала уверенно переиграл норвежца Виктора Дурасовича (№498) - 6:1, 6:1, а затем расправился с британцем Джейкобом Фирнли (№87) - 6:2, 6:4. Любопытно, что перед игрой с Фирнли именно соперник казахстанца считался фаворитом встречи.

Так Шевченко пробился в основную сетку соревнований. В первом круге он скрестил ракетки с опытным французом Адрианом Маннарино (№61), и там тоже букмекеры видели в Александре андердога. Однако казахстанец победил в двух сетах - 6:1, 6:3.

А во втором раунде он сыграл со вторым сеяным турнира, экс-второй ракеткой мира, действующим чемпионом Стокгольма и трёхкратным финалистом турниров "Большого шлема" в одиночном разряде - норвежцем Каспером Руудом (№18). Ему Шевченко проиграл все три матча до этого, не взяв ни одного сета. Но в этот раз он сотворил сенсационный камбэк - 6:7(5), 6:4, 6:3! Хотя всё могло сложиться и куда легче, реализуй он сетбол в первой партии при счёте 6:5. Таким образом Шевченко уже в трёх матчах подряд обыграл тех, кого аналитики считали фаворитами.

Теперь в Шевченко поверили, но соперник неудобен

Удивительно, но перед сегодняшней игрой букмекеры начали верить в Шевченко, и это даже несмотря на то, что Тиранте находится на 51-й строчке в мировой табели о рангах. Более того, в прошлом году аргентинец уже побеждал Александра в квалификации АТР Masters 1000 в Майами (США) - 6:3, 6:3.

Тиранте будет более свежим. Во-первых, он напрямую попал в основную сетку и не играл матчи квалификации. Во-вторых, в четвертьфинал он шагнул автоматически, так как его соотечественник и пятый сеяный Томас-Мартин Этчеверри (№29) не вышел на корт из-за травмы икры.

Таким образом в Стокгольме Тьяго Агустин провёл только один матч - в первом круге обыграл испанца Хауме Муньяра (№70) - 7:6(3), 6:3.





Шанс вернуться в топ-100 и борьба за первый титул

Сейчас в Live-рейтинге Шевченко уже на 99-й позиции. У него есть хорошие шансы официально вернуться в топ-100 по итогам турнира в Стокгольме. Если победит сегодня Тиранте, то это будет гарантированно.

Но это лишь бонус, а главной целью для Шевченко является мощный конец сезона. Он лишь в третий раз с начала года пробился в четвертьфинал на турнирах АТР. В январе он дошёл до аналогичной стадии в Аделаиде (Австралия), а в июле сыграл в полуфинале в Гштааде (Швейцария). Всё это - на АТР 250.

То есть если Александр победит сегодня, то повторит лучший результат сезона на соревнованиях АТР. А вот если пройдёт дальше, то это будет огромный успех, ведь свой единственный в карьере одиночный финал АТР он провёл ещё в 2023 году, когда проиграл на АТР 250 в Метце (Франция) Уго Умберу - 3:6, 3:6.

Но нужно отметить, что среди восьми оставшихся участников Шевченко является одним из самых низкорейтинговых - ещё глубже находится только датчанин Хольгер Руне (№406), который пропустил почти год из-за травмы. А главным фаворитом соревнований является первый сеяный из США Тэйлор Фритц (№10).



Сейчас Шевченко нужно идти от матча к матчу. Конечно, с учётом того, что он начинал с квалификации - пройти отбор и победить в двух кругах, в том числе выбить второго сеяного, - дорогого стоит. Но ему всё равно не стоит довольствоваться тем, что он уже получил, а стремиться к большему.

Добавим, что в топ-100 одиночного рейтинга АТР на данный момент есть только один казахстанец - Александр Бублик (№26).

Сенсационным камбэком обернулся матч казахстанца на турнире за 358 миллионов