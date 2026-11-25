Елена Рыбакина фактически завершила сезон ещё 29 октября, сыграв свой последний матч в Токио (Япония), но до конца года она ещё вернётся на корт в рамках выставочного турнира среди лучших теннисисток планеты. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что ждёт первую ракетку мира в конце года.

С 25 по 27 декабря в Инчхоне (Южная Корея) состоится первый в истории турнир NAVER X Hyundai Card THE SIX, что называют аналогом мужского выставочного соревнования Six Kings Slam. В течение трёх дней зрители увидят пять игр на турнире с призовым фондом 1,1 миллиона долларов США (503,3 миллиона тенге).





Соперничество с Андреевой и Соболенко

В Южную Корею приедут шесть теннисисток, в том числе действующие представительницы топ-3 мирового рейтинга - Рыбакина, россиянка Мирра Андреева (№2) и белоруска Арина Соболенко (№3).

Компанию им составят полька Ига Швёнтек (№9), японка Наоми Осака (№17) и итальянка Жасмин Паолини (№35).

Они поспорят за звание чемпионки и чек на сумму 500 тысяч долларов (228,7 миллиона тенге) - именно столько заработает победительница финала.

Рыбакина проведёт только один-два матча

Рыбакина и Андреева на правах двух лучших теннисисток мира начнут выступления сразу с полуфиналов. Соперница казахстанки определится в противостоянии Соболенко - Осака, а оппонентка Андреевой - в битве Швёнтек - Паолини.

25 декабря пройдут матчи этих двух пар за выход в полуфинал, 26 декабря - полуфиналы с гарантированным участием Рыбакиной и Андреевой, а 27 декабря - финал.

Получается, в финале сыграет кто-то из троицы Рыбакина/Соболенко/Осака с одной стороны и Андреева/Швёнтек/Паолини - с другой.





Формат матчей и подготовка к Australian Open

Матчи пройдут на 15-тысячной арене в Инчхоне, где будет корт в помещении с покрытием хард. В принципе, это не просто выставочный турнир с возможностью хорошо заработать, но и часть подготовительного процесса к старту сезона в Австралии и непосредственно к Australian Open.

Для победы в каждом матче теннисисткам надо будет выиграть стандартные два сета. При этом организаторы пока не уточняли - будет ли третья партия полноценная, или же там всё обойдётся супер-тай-брейком.

Получается, что уже через месяц у Рыбакиной будет шанс выиграть выставочный турнир из двух матчей и заработать за это большие деньги. Также в этом есть и немало спортивного интереса, ведь если Елена обыграет своих главных конкуренток, то в очередной раз докажет всем, что по праву имеет статус первой ракетки мира.

Напомним, что Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA в начале месяца из-за болезни. Ей действительно был необходим отдых. Надеемся, что всё это пойдёт на пользу, и уже в конце декабря она вернётся на корт заряженной на новые достижения.

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Фото: FB/semasportsmarketing, FB/현대카드©️