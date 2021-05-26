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Казахстан обыграл лидера группы и вернулся в зону плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Команда первой повела в счете и потом еще и отыгралась.

Казахстан обыграл лидера группы и вернулся в зону плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КХФ©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Чемпионат мира по хоккею
Групповой этап
Казахстан - Германия 3:2

Голы: Шин, 26 (1:0) ; Кюнхакль, 29 (1:1) ; Айзеншмид, 34 (1:2) ; Мюллер, 40 (2:3) ; Старченко, 40 (2:3) ; Акользин, 55 (3:3)

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Турнирная таблица

Сборная Казахстана по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 мая, подопечные Юрия Михайлиса встречались с лидером группы В командой Германии и выиграли у нее со счетом 3:2. 

Казахстан повел первым. На 27-й минуте отличился ветеран команды Александр Шин, которому ассистировали Иван Степаненко и Егор Шалапов. Но затем Германия заставила дважды капитулировать оборону соперников, сначала сравняв на 30-й минуте, а затем выйдя вперед на 35-й.

Едва же команды вышли на лед после второго перерыва, были нарушены правила на Павле Акользине, за что был назначен штрафной бросок. Право пробить буллит получил капитан Роман Старченко, который сделал счет 2:2.

В итоге решающей стала шайба, которую казахстанцы забили в концовке третьего периода. На 56-й минуте с передачи Алексея Маклюкова отличился Акользин.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

До окончания группового этапа сборной Казахстана осталось провести еще три матча - 28 мая с Канадой, 29 мая с Италией и 31 мая с Норвегией. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды.

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли фаворитов группы в серии буллитов - сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию. Но после в основное время всухую проиграли США.

Победа же над Германией вернула шансы на выход в следующую стадию. Теперь сборная Казахстана после четырех игр поднялась с пятого на четвертое место, набрав семь очков в четырех играх.

Немцы потерпели первое поражение на турнире. Казахстан же одержал первую победу в основное время. 

Фото: КХФ©️

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею

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