|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Торпедо УК
|
51
|
13+15
|
58
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|
2
|
1+2
|
|Кубок Евровызова 2012
|Казахстан
|
3
|
1+1
|
2
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Торпедо УК
|
49
|
18+16
|
28
|11 (26)
|Зимняя Универсиада 2013
|Казахстан (студенческая)
|
6
|
4+9
|
24
|1 (4)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Торпедо УК
|
51
|
11+24
|
20
|15 (24)
|Хоккей. Контрольные игры 2015/16
|Казахстан
|
3
|
1+0
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан
|
2
|
|
|Кубок Евровызова 2015/16
|Казахстан
|
3
|
0+1
|
|1 (4)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|
53
|
15+23
|
8
|9 (26)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
|Казахстан
|
4
|
|
|8 (8)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Барыс
|
15
|
1+0
|
|5 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|
51
|
14+28
|
14
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
56
|
18+22
|
16
|7 (27)
|Зимние Олимпийские игры 2018
|Казахстан
|
3
|
0+2
|
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алтай-Торпедо
|
3
|
0+1
|
2
|4 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торпедо УК
|
53
|
16+25
|
8
|18 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торпедо УК
|
56
|
13+28
|
12
|8 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
|Казахстан
|
1
|
|
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Торпедо УК
|
53
|
23+18
|
8
|1 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Торпедо УК
|
5
|
1+3
|
|1 (4)
|Чемпионат мира 2020/21
|Казахстан
|
7
|
2+1
|
|5 (8)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
49
|
15+42
|
14
|4 (13)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Арлан
|
5
|
0+2
|
6
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Торпедо УК
|
39
|
9+18
|
12
|11 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Сарыарка
|
8
|
4+2
|
|1 (12)