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Казахстан пропустил 3 шайбы и потерпел первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею

После двух сенсаций команда проиграла США.

Казахстан пропустил 3 шайбы и потерпел первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Футбол Сборные
0
Чемпионат мира по хоккею
Групповой этап
США - Казахстан 3:0

Голы: Кленденинг, 6 (1:0) ; Мур, 21 (2:0) ; Друри, 41 (3:0)

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Турнирная таблица

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 25 мая, в рамках группы В подопечные Юрия Михайлиса встречались с командой США и уступили со счетом 0:3. В составе победителей отличились Адам Кленденинг ('7), Тревор Мур ('22) и Джек Друри ('42).

Отметим, что в третьем периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника, но после видеопросмотра шайбу Егора Петухова не засчитали.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Перед этим матчем американцы лишились основного вратаря Энтони Столарза, который покидает турнир из-за травмы, полученной в игре с Канадой. Сборная Казахстана же понесла потерю в лице габаритного защитника Виктора Сведберга. Он был дисквалифицирован на один матч за нарушение правил.

Напомним, что ранее казахстанцы сенсационно обыграли фаворитов в серии буллитов - сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, против лидера группы Германии. Он начнется в 19:15 по времени Нур-Султана.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей

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