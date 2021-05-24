Защитник сборной Казахстана дисквалифицирован на чемпионате мира по хоккею

Защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, розыгрыш которого в топ-дивизионе проходит в Риге (Латвия), сообщается на сайте КФХ.

Игрок наказан независимым дисциплинарным комитетом ИИХФ за удар соперника клюшкой.

Решение было принято после рассмотрения эпизода, произошедшего на 58-й минуте матча против Финляндии в отношении защитника Олли Мяятя.

Сведберг пропустит матч против США, который состоится во вторник, 25 мая, и начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Он вернется в среду, 26 мая, на матч против Германии.

Напомним, в первых двух играх ЧМ-2021 сборная Казахстана одержала победы, сначала обыграв хозяйку турнира сборную Латвии, а затем действующего чемпиона - Финляндию. Подопечные Юрия Михайлиса обновили лучший результат по набранным очкам в обновленном формате элитных раундов чемпионатов мира.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

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