Казахстан обновил рекорд на ЧМ по хоккею: обыграли чемпионов мира и идут в зоне плей-офф

Сборная Казахстана по хоккею обновила лучший результат по набранным очкам в обновленном формате элитных раундов чемпионатов мира. О достижении подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.
Стартовые победы казахстанской сборной не только впервые открыли шансы на выход в плей-офф турнира, но и стали первыми в истории после изменения схемы розыгрыша состязания.
ЧМ-2012
Результат: одно поражение в овертайме и еще шесть проигранных матчей - одно очко (вылет из дивизиона).
ЧМ-2014
Результат: по одному поражению по буллитам и в овертайме, и еще пять проигранных матчей - два очка (вылет из дивизиона).
ЧМ-2016
Результат: одна победа по буллитам и шесть поражений - два очка (вылет из дивизиона).
ЧМ-2021
Текущий результат: две победы по буллитам - четыре очка (турнир продолжается).
На улучшение показателя есть еще пять матчей. Завтра, 25 мая, казахстанцы сыграют с США, которые выиграли одну игру из двух, а группу с двумя выигранными встречами возглавили хоккеисты из Германии.
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Напомним, сборная Казахстана в буллитной серии обыграла Финляндию, а Юрий Михайлис рассказал о запредельном настрое подопечных. Подробности голевой комбинации раскрыли Кирилл Панюков и Никита Михайлис, которые помогли перевести игру в дополнительное время.
Этот успех вывел Казахстан в зону плей-офф, а голкипер Никита Бояркин снова блеснул в серии послематчевых бросков и стал звездой игрового дня. Результат Казахстана причислили к сенсациям турнира.
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