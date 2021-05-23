Выше Канады, Финляндии и других. Казахстан поднялся на второе место в группе ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана после победы над Финляндией поднялась на второе место в группе ЧМ-2021 по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У Казахстана две победы после буллитных серий над Латвией - 3:2 и Финляндией - 2:1. Сейчас у подопечных Юрия Михайлиса четыре очка. Лидирует в группе Германия, которая одержала две чистые победы и набрала шесть очков.

На третьем месте идет Латвия, а на четвертом - Финляндия. У них также по четыре балла. Пятая пока Норвегия (3 очка), но ее могут обойти США или Канада, которые играют в данные минуты. У них пока нет очков. На последнем, восьмом месте идет Италия, проигравшая уже два матча.

С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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