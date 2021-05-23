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"Спасибо Никите!". Игроки сборной Казахстана - о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии

Они признались, что жаждали этой победы.

"Спасибо Никите!". Игроки сборной Казахстана - о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Форвард сборной Казахстана Кирилл Панюков рассказал о дебютном голе на чемпионате, который принес ничью в матче с обладателями титула из Финляндии. 

Казахстанские хоккеисты одержали волевую победу, а решающей стала буллитная серия, где голкипер Никита Бояркин отразил три броска из четырех (2:1 Б).

- Прекрасная передача от Никиты (Михайлиса - прим. ред.). Получилось здорово подставить. Здорово, что все так сложилось. Гол в большинстве - это супер. Спасибо Никите.

- Была ли победа самой большой в карьере?

- Безусловно, конечно. Одна из самых ярких и запоминающихся побед. В целом турнир продолжается. Надо сделать, чтобы такие победы продолжались. Выложимся и сделаем это. Главное в это верить.

Еще один форвард сборной Казахстана, Никита Михайлис, рассказал, что все хотели вырвать эту победу.

- Что сказать? Это хороший настрой. Вся команда жаждала этой победы. Выходили и бились за страну. Каждому болельщику спасибо! Сегодня мы получили удовольствие от игры. Бояркин играл на высшем уровне. Даже перед тем как нам забили, был шанс на еще один гол, а он выручил. Оставлял надежду. Он просто молодец.

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Добавим, что казахстанские хоккеисты стартовали с волевой победы над Латвией, а 25 мая встретятся с командой США. Героем встречи стал голкипер Никита Бояркин, который отразил пять послематчевых буллитов, но секретов раскрывать не стал.

Главный тренер Юрий Михайлис выставил своим подопечным высокие оценки, а капитан сборной Роман Старченко "вспомнил" о длительном простое без игр. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Финляндия

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