"Всем по "пятерке". Главный тренер сборной Казахстана - о волевой победе над Латвией, игре легионеров, и новых вратарях для "Барыса"

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис после волевой победы на чемпионате мира в элитном дивизионе в матче с Латвией рассказал на пресс-конференции о том, что его подопечные были настоящей командой, а "новым казахстанцам" он бы выставил "пять" за игру, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты дважды уступали в счете, но выиграли матч у хозяев турнира в овертайме (3:2 ОТ) и набрали первые очки турнира.

- Хорошая игра. Такая эмоциональная. Мы к этой игре готовились и были готовы. Ребята сегодня проявили характер. Мужество и героизм. С первых минут мы старались играть активно, как можно больше соперника напрягать. Мне кажется, нам это удалось. В каких-то моментах соперник тяжело выходил из зоны. В первом периоде восемь на четыре по броскам переиграли соперника. Ребята здорово сыграли. У нас была настоящая команда. Бились за страну! За Родину - за Казахстан!

- Не всегда удавалось реализовать большинство сегодня. Будете обращать на это внимание?

- Да нет. Игроки, которые выходят на розыгрыш, они все знают. Опять же, не было у нас игровой практики. Одна игра. И вторая, которая не состоялась. Вот этих наигрышей нету. Игроки опытные и они знают комбинации. Все впереди.

- Определились с вратарей на матч с Финляндией?

- Нет еще. Посмотрим на состояние Никиты Бояркина и уже от этого будем отталкиваться.

- Было много не очень хороших новостей перед чемпионатом мира. Демарш Карлссона, например. Он с вами и командой попрощался?

- Я уже говорил, что все, что не делается, делается к лучшему. Не хочу комментировать даже это... Есть у нас вратари, которые стучатся и в "Барыс", и в сборную. Никита Бояркин, Шутов и Еремеев... Они все готовы в любой момент выйти и играть за страну и за клуб.

- Не попрощались?

- Попрощались.

- А Степаненко получит место в основе? Он так хорошо кинул игрока из Латвии.

- Да.

- На сколько оправдалась задумка играть с позиции силы в первом периоде?

- На 100 процентов. Они отдали много сил и эмоцией в матче с Канадой. У нас был преимущество. Они здорово сыграли против Канады, но сегодня, мое мнение, мы были лучше.

- Показалось, что соперники плотнее действовали против Никиты Михайлиса. Вы согласны?

- Не знаю. Я как-то не заметил. Смотрел всю игру. Участвовал и играл в ней.

- Чем объяснить открытый хоккей при счете 2:2? Обычно стараются действовать надежнее.

- Мы понимали, что в физическом состоянии мы были лучше. У нас желание было огромное. Латвия против Канады сыграла тяжелый матч. Мы понимали, что можем переломить игру. За счет агрессии, которая шла от наших нападающих, но...

- Сегодня состоялся дебют Виктора Сведберга и ваших североамериканских легионеров. На сколько довольны их действиями?

- Мы довольны. Они отыграли на пятерку, как и вся команда. Бились за страну.

Также о матче высказались капитан команды Роман Старченко и голкипер Никита Бояркин, который отразил пять буллитов, но секретов выдавать не стал.

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Добавим, что сегодня, 23 мая, казахстанская сборная матчем с Финляндией продолжит выступление на чемпионате мира в Латвии. Встреча начнется в 19:15 по столичному времени.

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