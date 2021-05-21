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Козыри триумфатора Кубка Гагарина и экс-игроки "Барыса". Что ждет сборную Казахстана на ЧМ-2021?

Команда Михайлиса - однозначный аутсайдер игр.

Козыри триумфатора Кубка Гагарина и экс-игроки "Барыса". Что ждет сборную Казахстана на ЧМ-2021?
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею начнет чемпионат мира матчем с Латвией, выступая в качестве аутсайдера в паре с хозяевами турнира. О том, почему подопечные Юрия Михайлиса способны удивить, а не провалиться - в материале корреспондента Vesti.kz.

Матч с Латвией, который пройдет завтра, 22 мая, станет показательным. Во-первых, он ответит о перспективах национальной сборной в борьбе за выход в плей-офф. Любой результат, если это будет не победа, перечеркнет амбициозные планы. Так почему же Казахстан - аутсайдер?

Основу национальной команды составляют игроки столичного "Барыса", которые уверенно вышли в плей-офф КХЛ, но лучшим снайпером и распасовщиком стали приглашенные легионеры. Не будет и обоих ведущих вратарей, которые на пару отыграли весь сезон, выдавая даже "сухие" матчи.

В Латвии ситуация похожа, но в этой национальной команде есть не только игроки аутсайдера КХЛ рижского "Динамо", но исполнители из других клубов Лиги. Вызваны представители чемпионатов Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции и даже из АХЛ. У Казахстана, конечно, такого выбора нет.

Оппонентом Михайлиса станет новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина Боб Хартли. Уже 2:0 в пользу соперников. Третий "козырь", это домашний лед. Как бы не был хорош "Барыс" во встречах с "Динамо", казахстанские болельщики не забудут поражение в отборе на Игры-2014, когда именно Латвия выиграла и отобрала единственную лицензию.

Кто тут главная звезда? Неплохой сезон удался 33-летнему Каспарсу Даугавиньшу, который будет капитаном сборной на домашнем турнире. 49 (17+32) очков за подмосковный "Витязь" на счету форварда, успевшего когда-то поиграть за "Торонто Мэйпл Лифс" в НХЛ.

Ядром сборной Финляндии, второго соперника Казахстана на турнире, стали хоккеисты из КХЛ и национального чемпионата. Есть несколько игроков, которые в этом сезоне выступали в НХЛ, а также в первенствах Швейцарии и Швеции. Надо сказать, что этот финский созыв не самый звездный.

Но в нем нашлось место бывшим игрокам "Барыса" - на лед выйдут Атте Охтамаа с Ииро Пакариненом. На кого еще нужно обратить внимание? На пару защитников, которую составили Вилли Покка и Оливер Каски, представляющие "Авангард". Есть еще габаритный форвард Марко Анттила, не раз забивавший в КХЛ за "Йокерит" в меньшинстве.

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Таким образом, даже с учетом преимуществ соперников у сборной Казахстана есть шанс, как минимум, навязать упорную борьбу. Подопечные Михайлиса, конечно, аутсайдеры, но состав должен быть наигран. Смогут набрать очки? Победить Латвию вполне по силам, а вот с Финляндией будет заметно сложнее.

Стартовую игру казахстанцев, как и оставшиеся игры на турнире, планируется показать в прямом эфире. Ранее был просчитан вариант по набору очков, который позволит рассчитывать на проход в плей-офф. Также объявлена окончательная заявка сборной Казахстана.

Фото: ХК "Барыс"©

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Метки:
Латвия ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Финляндия

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