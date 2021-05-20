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Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ

Все они молоды и перспективны.

Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" готовится перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подписать новую группу казахстанских игроков для ротации и глубины состава. Некоторые из кандидатов приглашены в национальную команду. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб не против подобрать игроков практически на все позиции. Во-первых, кто будет напарником финского легионера Йони Ортио? Не исключаем, что в Нур-Султан пригласят кого-то из дуэта Андрея Шутова с Никитой Бояркиным. Сотрудничество может стать взаимовыгодным.

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С обороной сложнее, потому что некоторые позиции заняты, а "Барысу" удобнее сделать ставку на легионеров. Кто может приехать? Присмотримся к Ивану Степаненко или Адилю Бекетаеву. Сразу двое или один из них - это потенциальные дебютанты для КХЛ уже в этом сезоне. Вряд ли они откажутся сделать шаг вперед, если клубы договорятся.

В атаке? Юрий Михайлис намекнул, что хотел бы получить Кирилла Савицкого. А ведь есть еще Евгений Рымарев с Артемом Лихотниковым, которые в "Барысе" уже были, но возраст позволяет им зайти на новый заход. Пора уже заиграть Саяну Данияру, который начинает "скучать" в столичной клубной системе.

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Добавим, что ранее "Барыс" подписал второго новичка-легионера, а до старта сезона в КХЛ может пригласить еще несколько иностранных исполнителей.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Михайлис Юрий

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