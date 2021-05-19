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Тут и "Барыс" не поможет, или какие болевые точки откроются в сборной Казахстана на ЧМ-2021

Также выбраны сильнейшие игроки.

Тут и "Барыс" не поможет, или какие болевые точки откроются в сборной Казахстана на ЧМ-2021
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею желает бороться за выход в плей-офф элитного дивизиона чемпионата мира в Латвии, но в ее составе есть несколько слабых мест, которые могут разрушить оптимистичные планы. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренерский штаб Юрия Михайлиса собрал, возможно, сильнейших игроков Казахстана, но как они сыграют в командный хоккей, пока не совсем ясно. Почему? Во-первых, разные созывы национальной команды никогда не отличались надежной игрой в обороне. В такой момент нагрузка ложилась на вратарскую бригаду, где ведущий голкипер становился звездой сборной.

Для чемпионата мира "мариновали" Хенрика Карлссона, но 36-летний вратарь рассчитывал получить новый контракт в "Барысе", а затем сыграть в Латвии. Схема не сработала: уроженца Швеции не устроили предложенные условия и он уехал из команды. Остались в составе три молодых казахстанца, среди которых нет игроков "Барыса", но они между собой должны выявить лидера. Надеемся, партнеры помогут дебютантам проявить себя.

Другой позицией, где просел даже "Барыс" с легионерами, является ведущий центральный нападающий. Ударной тройкой сборной может стать сочетание, где игрокам вместе около 100 лет: речь идет о Романе Старченко, Александре Шине и Евгении Рымареве. Они знают друг друга до появления "Барыса" в КХЛ, а сейчас обязаны взвалить на себя главные роли при поддержке Даррена Дица.

Еще одной интересной тройкой выглядит сочетание Никиты Михайлиса, Кертиса Волка с Кириллом Савицким. Сохранит ли ее тренерский штаб? Вполне возможно, ведь первые двое хорошо взаимодействуют в "Барысе", а третий неплохо их дополняет. Возможно, что найдется место для еще одного Кирилла - Панюкова. В КХЛ он проявил себя очень неплохо и полезно.

Почему же позиция центрфорварда слабовата? Шину, Волку или Старченко, если он встанет на точку, будет непросто бороться на вбрасывании, ведь их проценты побед не впечатляют. Плюс, каждый должен будет отрабатывать в обороне. Есть сомнения, что они быстро смогут вернуться в защиту и поддержать партнеров. У игроков "Барыса", во всяком случае, это не очень успешно получалось.

Есть еще Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков и Дмитрий Гурков, но сезон у всей тройки был не самым успешным. Можно попробовать на эту роль еще Дмитрия Шевченко, но силового форварда уже привлекали к этому в плей-офф с "Металлургом" и вряд ли кому понравился этот эксперимент. Больше вариантов нет - нет и явного лидера.

"Барыс" остался без легионеров, или как казахстанский клуб не впечатляет трансферами для КХЛ

Добавим, ранее был подобран проходной балл, который выведен Казахстан в плей-офф чемпионата мира. Первая игра для национальной команды в Риге намечена на 22 мая - с Латвией.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ ЧМ-2021 по хоккею Хоккей

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