Саян Данияр
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
49
Гол + Пас
1+8
Удаления, мин
8
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Астана
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Астана
Игры
47
Гол + Пас
5+6
Удаления, мин
32
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
Кубок мира среди молодежных команд 2017
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
6
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
14
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
55
Гол + Пас
12+15
Удаления, мин
81
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
12
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
64
Гол + Пас
23+45
Удаления, мин
53
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
6
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
6
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Барыс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
5
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
53
Гол + Пас
13+9
Удаления, мин
27
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
47
Гол + Пас
16+26
Удаления, мин
16
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2020/21
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
59
Гол + Пас
22+22
Удаления, мин
37
Континентальный кубок 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат мира 2021/22
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
46
Гол + Пас
14+15
Удаления, мин
16
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
4+6
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
53
Гол + Пас
13+21
Удаления, мин
18
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
38
Гол + Пас
13+6
Удаления, мин
6
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Номад
Игры
23
Гол + Пас
14+10
Удаления, мин
17
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин