Хоккей

Саян Данияр

Казахстан  Казахстан
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 октября 1999
Команды
Номад
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
81
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
49

Гол + Пас
1+8

Удаления, мин
8

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Астана

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Астана

Игры
47

Гол + Пас
5+6

Удаления, мин
32

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин

Кубок мира среди молодежных команд 2017

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
6

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин
14

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
55

Гол + Пас
12+15

Удаления, мин
81

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
12

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
64

Гол + Пас
23+45

Удаления, мин
53

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
6

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
6

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Барыс

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
5

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Номад

Игры
53

Гол + Пас
13+9

Удаления, мин
27

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Номад

Игры
47

Гол + Пас
16+26

Удаления, мин
16

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2020/21

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
59

Гол + Пас
22+22

Удаления, мин
37

Континентальный кубок 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат мира 2021/22

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
46

Гол + Пас
14+15

Удаления, мин
16

Зимняя Универсиада 2023

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
4+6

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
53

Гол + Пас
13+21

Удаления, мин
18

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Барыс

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
38

Гол + Пас
13+6

Удаления, мин
6

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Номад

Игры
23

Гол + Пас
14+10

Удаления, мин
17

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Живи спортом!