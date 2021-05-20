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Зарплата в 100 миллионов, латание дыр и "дешевые" новички. Как "Барыс" должен усилиться перед сезоном в КХЛ

Клуб разгрузил ведомость и готов к кастингу.

Зарплата в 100 миллионов, латание дыр и "дешевые" новички. Как "Барыс" должен усилиться перед сезоном в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" освободил зарплатную ведомость от некоторых старожилов и готов искать для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новых и пока недорогих легионеров. О моментах трансферной политики команды, где у одного хоккеиста заработная плата 100 миллионов рублей - в материале корреспондента Vesti.kz.

Хенрик Карлссон, Джесси Блэкер, Линус Виделль и некоторые другие игроки не смогли договориться о новых контрактах и покинули "Барыс". Скорее всего, хоккеистам предложили условия скромнее, чем у них были, а они рассчитывали на увеличение суммы вознаграждения. Вряд ли столичный клуб оказался в проигрыше даже сейчас, ведь открыт для новых исполнителей.

Осталось только не ошибиться. Менеджменту и тренерскому штабу нужно грамотно расставить акценты, ведь для "Барыса" нужен не только выход в плей-офф, но и постоянное безболезненное обновление состава. Не будем исключать и смену главного тренера, где задачей нового наставника будет за несколько сезонов выстроить конвейер с воспитанием и адаптацией игроков с дальнейшей перепродажей. По-прежнему это проходит как-то истерично.

"Барыс" пока нашел только защитника и центрального нападающего. Если уйдет еще и Виктор Сведберг, то дефицит в обороне увеличится и придется искать трех-четырех новых игроков. Возможно, что пару, если не все они, будут легионерами. Не исключено приглашение иностранного вратаря, поскольку в столичном клубе принято играть в два легионера на этой позиции.

В атаке, с подписанием Кертиса Волка и Коди Куника, немного решилась проблема по центральным нападающим, но потерь все еще больше, чем игроков в наличии. Якоб Лилья, Никита Михайлис и Роман Старченко будут отвечать за созидание, но в топ-6 должны подъехать еще пару форвардов-легионеров для ротации. Есть дефицит и по силовым нападающим, где тоже выбор невелик.

Возможно, что подберут игроков из сборной Казахстана, которые подъехали из других клубов. Например, Кирилла Савицкого, но он должен показать себя на чемпионате мира. Есть и еще пару кандидатов. Таким образом, даже в условиях экономии, топовой зарплаты Даррена Дица и определенными сложностями в финансировании, "Барыс" обязан подписать еще от трех до пяти-шести легионеров.

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Ранее стало известно, что в КХЛ может приехать еще один нападающий из Канады - вслед за вторым официальным новичком "Барыса". Закупку и трансферную работу столичного клуба в предыдущем сезоне сложно назвать образцовой.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Юрий Лилья Якоб Михайлис Никита

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