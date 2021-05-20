Третий новичок "Барыса"? Канадский нападающий продолжит карьеру в КХЛ

Канадский нападающий Даниэль Одетт продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом в своем твиттере сообщил агент игрока Алеша Пилко.

25-летний канадец ранее выступал в составах клубов АХЛ "Сент-Джонс Айс Кэпс", "Лаваль Рокет", "Спрингфилд Тандербердс". Сезон-2020/21 хоккеист провел в составе финского клуба "Лукко", выступающего в высшей лиге Финляндии, и стал вместе с ним чемпионом. За 60 игр чемпионата он набрал 50 (13+37) очков и имел показатель полезности "+23".

Одетт был выбран на драфте НХЛ 2014 года под общим 147-м пиком командой "Монреаль Канадиенс", однако за команду он не провел ни одной игры.

Напомним, ранее "Барыс" подписал другого канадского форварда Коди Куника, который последние четыре года провел в чемпионате Финляндии. В прошлом сезоне он играл за "Кярпят": в 53 матчах регулярного чемпионата форвард заработал 42 (15+27) балла, став лучшим бомбардиром своей команды. В пяти встречах плей-офф на счету Куника семь (3+4) очков.

Также состав "Барыса" в межсезонье пополнил шведский защитник Эрик Мартинссон.

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