Хоккей

Артем Лихотников

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
11 мая 1994
Команды
Казахстан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
189
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
100
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13 Казахстан (U-20)

2

Молодежная Хоккейная Лига 2012/13 Снежные Барсы (мол)

50

6+10

96

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

3+2

4

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14 Снежные Барсы (мол)

49

11+14

51

12 (20)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I Казахстан (U-20)

5

1+1

4

2 (6)
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15 Снежные Барсы (мол)

18

13+12

8

4 (9)
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15 Барыс

7

2

5 (14)
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд Номад

15

4+6

12

7 (10)
Высшая Хоккейная Лига 2015/16 Сарыарка

56

10+14

48

8 (26)
Чемпионат Казахстана 2015/16 Темиртау

1

6 (10)
Высшая Хоккейная Лига 2016/17 Сарыарка

12

2+0

6

3 (26)
Чемпионат Казахстана 2016/17 Темиртау

36

7+12

22

7 (10)
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18 Барыс

32

2+2

34

10 (14)
Высшая Хоккейная Лига 2017/18 Торпедо УК

4

1+0

2

7 (27)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Номад

26

2+5

20

1 (10)
Кубок Казахстана 2018/19 Номад

5

2+2

8

2 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Номад

13

6+2

8

5 (10)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Алтай-Торпедо

16

4+5

4 (10)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19 Торпедо УК

3

1+1

2

18 (29)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19 Молот-Прикамье

2

27 (29)
Кубок Наследия. Южная Корея 2019 Казахстан

3

1+4

1 (4)
Зимняя Универсиада 2019 Казахстан (студ.)

7

3+4

16

1 (6)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Торпедо УК

51

10+10

51

8 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21 Казахстан

1

Pro Hokei Ligasy 2020/21 Торпедо УК

44

10+22

30

1 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Торпедо УК

5

5+1

1 (4)
Kazakhstan Hockey Open 2021 Казахстан

2

1 (3)
Чемпионат мира 2020/21 Казахстан

4

2+1

5 (8)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Торпедо УК

40

16+25

48

4 (13)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Арлан

15

2+6

14

2 (13)
Pro Hokei Ligasy 2022/23 Арлан

43

18+27

56

5 (12)
Кубок Первого канала 2022 Казахстан

1

3 (3)
Кубок Казахстана 2023/24 Арлан

6

3+3

4

2 (5)
Pro Hokei Ligasy 2023/24 Арлан

62

16+32

28

1 (11)
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026 Казахстан

3

0+2

2 (4)
Pro Hokei Ligasy 2024/25 Хумо

45

5+16

53

3 (11)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25 Казахстан

1

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею Казахстан

3

1 (4)
Кубок Первого канала 2024 Казахстан

2

4 (4)
Зимние Азиатские игры 2025 Казахстан

8

4+16

2

1 (6)
Qazaqstan Hockey Open 2025 Казахстан

2

0+1

3 (3)
Чемпионат мира 2024/25 Казахстан

6

8 (8)
Кубок Казахстана 2025/26 Сарыарка

5

2+3

6

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2025/26 Сарыарка

26

12+20

16

2 (10)
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею Казахстан

3

0+2

4

1 (4)

