Артем Лихотников
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Снежные Барсы (мол)
|
50
|
6+10
|
96
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
3+2
|
4
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Снежные Барсы (мол)
|
49
|
11+14
|
51
|12 (20)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
1+1
|
4
|2 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Снежные Барсы (мол)
|
18
|
13+12
|
8
|4 (9)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Барыс
|
7
|
|
2
|5 (14)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Номад
|
15
|
4+6
|
12
|7 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|
56
|
10+14
|
48
|8 (26)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Темиртау
|
1
|
|
|6 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
12
|
2+0
|
6
|3 (26)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Темиртау
|
36
|
7+12
|
22
|7 (10)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Барыс
|
32
|
2+2
|
34
|10 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
4
|
1+0
|
2
|7 (27)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Номад
|
26
|
2+5
|
20
|1 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Номад
|
5
|
2+2
|
8
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
13
|
6+2
|
8
|5 (10)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алтай-Торпедо
|
16
|
4+5
|
|4 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торпедо УК
|
3
|
1+1
|
2
|18 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Молот-Прикамье
|
2
|
|
|27 (29)
|Кубок Наследия. Южная Корея 2019
|Казахстан
|
3
|
1+4
|
|1 (4)
|Зимняя Универсиада 2019
|Казахстан (студ.)
|
7
|
3+4
|
16
|1 (6)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торпедо УК
|
51
|
10+10
|
51
|8 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
|Казахстан
|
1
|
|
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Торпедо УК
|
44
|
10+22
|
30
|1 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Торпедо УК
|
5
|
5+1
|
|1 (4)
|Kazakhstan Hockey Open 2021
|Казахстан
|
2
|
|
|1 (3)
|Чемпионат мира 2020/21
|Казахстан
|
4
|
2+1
|
|5 (8)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
40
|
16+25
|
48
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Арлан
|
15
|
2+6
|
14
|2 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Арлан
|
43
|
18+27
|
56
|5 (12)
|Кубок Первого канала 2022
|Казахстан
|
1
|
|
|3 (3)
|Кубок Казахстана 2023/24
|Арлан
|
6
|
3+3
|
4
|2 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2023/24
|Арлан
|
62
|
16+32
|
28
|1 (11)
|Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
|Казахстан
|
3
|
0+2
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2024/25
|Хумо
|
45
|
5+16
|
53
|3 (11)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25
|Казахстан
|
1
|
|
|Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
|Казахстан
|
3
|
|
|1 (4)
|Кубок Первого канала 2024
|Казахстан
|
2
|
|
|4 (4)
|Зимние Азиатские игры 2025
|Казахстан
|
8
|
4+16
|
2
|1 (6)
|Qazaqstan Hockey Open 2025
|Казахстан
|
2
|
0+1
|
|3 (3)
|Чемпионат мира 2024/25
|Казахстан
|
6
|
|
|8 (8)
|Кубок Казахстана 2025/26
|Сарыарка
|
5
|
2+3
|
6
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Сарыарка
|
26
|
12+20
|
16
|2 (10)
|Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
|Казахстан
|
3
|
0+2
|
4
|1 (4)