Андрей Шутов
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
42
Гол + Пас
-170
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
49
Гол + Пас
-169
Удаления, мин
4
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Торпедо УК
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
37
Гол + Пас
-139
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
61
Гол + Пас
-122
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
26
Гол + Пас
-37
Удаления, мин
2
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Торпедо УК
Игры
3
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Kazakhstan Hockey Open 2021
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
Чемпионат мира 2020/21
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-4
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
-11
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
12
Гол + Пас
-13
Удаления, мин
Континентальный кубок 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
1
Гол + Пас
-2
Удаления, мин
Чемпионат мира 2021/22
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
-26
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
Команда
Барыс
Игры
5
Гол + Пас
-16
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
40
Гол + Пас
-81
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
4
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
2
1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-3
Удаления, мин
Чемпионат мира 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
6
Гол + Пас
-24
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
39
Гол + Пас
-105
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
1
Гол + Пас
-2
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
-5
Удаления, мин
Qazaqstan Hockey Open 2024
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
Чемпионат мира 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
6
Гол + Пас
-15
Удаления, мин
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
16
Гол + Пас
-61
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
-6
Удаления, мин
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
6
Гол + Пас
-4
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
23
Гол + Пас
-60
Удаления, мин