Хоккей

Андрей Шутов

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 марта 1998
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
189
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
90
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
42

Гол + Пас
-170

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
49

Гол + Пас
-169

Удаления, мин
4

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Торпедо УК

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
37

Гол + Пас
-139

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
61

Гол + Пас
-122

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
26

Гол + Пас
-37

Удаления, мин
2

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Торпедо УК

Игры
3

Гол + Пас
-5

Удаления, мин

Kazakhstan Hockey Open 2021

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-1

Удаления, мин

Чемпионат мира 2020/21

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-4

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2021/22

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-5

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2021/22

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас
-11

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
12

Гол + Пас
-13

Удаления, мин

Континентальный кубок 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
1

Гол + Пас
-2

Удаления, мин

Чемпионат мира 2021/22

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
-26

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2022/23

Команда
Барыс

Игры
5

Гол + Пас
-16

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
40

Гол + Пас
-81

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2023

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
4

Гол + Пас
-6

Удаления, мин
2

1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-3

Удаления, мин

Чемпионат мира 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
6

Гол + Пас
-24

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Барыс

Игры
39

Гол + Пас
-105

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
1

Гол + Пас
-2

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
-5

Удаления, мин

Qazaqstan Hockey Open 2024

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-1

Удаления, мин

Чемпионат мира 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
6

Гол + Пас
-15

Удаления, мин

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Барыс

Игры
16

Гол + Пас
-61

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
-6

Удаления, мин

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
6

Гол + Пас
-4

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
23

Гол + Пас
-60

Удаления, мин

