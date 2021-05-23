"Это всегда напряженка". Герой победного матча Казахстана с Латвией на ЧМ-2021 - о решающих буллитах

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин отразил пять подряд буллитов в матче с Латвией, став ключевой фигурой в волевой победе над хозяевами чемпионата мира. Но для себя хоккеист матч выделять не стал, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперники дважды выходили вперед в счете, но казахстанцы оба раза отыгрывались, а в овертайме вырвали волевую победу (3:2 ОТ).

- Впечатления только положительные. Рад, что удалось победить сегодня. Матч был напряженный, с буллитами. А буллиты для меня всегда напряженка. Но еще раз скажу - рад, что довели матч до победы. Продолжаем в том же духе, - настраивается голкипер.

- Что больше всего запомнилось, ведь это ваш дебют на чемпионате мира?

- Больше запомнились буллиты. Не так было много моментов у моих ворот - много поймали игроки. Скорее всего, буллиты.

- Как вы настраивались на матч?

- Ничего не придумывал. У любого вратаря есть ритуалы и он их разглашать не будет.

Сборная Казахстана по хоккею дважды отыгралась и стартовала с победы на чемпионате мира

Напомним, что сегодня, 23 мая, казахстанская сборная матчем с Финляндией продолжит выступление на чемпионате мира в Латвии. Встреча начнется в 19:15 по столичному времени.

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