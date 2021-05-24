Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею после двух побед на чемпионате мира идет на втором месте в своей группе и имеет шансы побороться за выход в плей-офф турнира. О вариантах для подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Позиции казахстанской команды усиливает тот факт, что обыграны прямые конкуренты в борьбе за первые четыре места. Но впереди самый непростой отрезок календаря - США (25 мая), Германия (26 мая) и Канада (28 мая).

Все соперники претендуют на места в первом квартете, где неожиданно оказался Казахстан. И наша сборная - снова аутсайдер. Из девяти возможных баллов достаточно взять три-четыре (или даже два-три), чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Завершаем групповой раунд матчами с Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая), которые пока выглядят слабее других. Если Казахстан доберет максимальное количество очков, как это сделала Германия, то обязан остаться в верхней части таблицы.

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Напомним, сборная Казахстана в буллитной серии обыграла Финляндию, а Юрий Михайлис рассказал о запредельном настрое подопечных. Подробности голевой комбинации раскрыли Кирилл Панюков и Никита Михайлис, которые помогли перевести игру в дополнительное время.

Этот успех вывел Казахстан в зону плей-офф, обновив максимальный результат в истории, а голкипер Никита Бояркин снова блеснул в серии послематчевых бросков и стал звездой игрового дня. Результат Казахстана причислили к сенсациям турнира.

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