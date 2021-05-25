Сборная США лишилась основного голкипера на матч с Казахстаном на ЧМ-2021 по хоккею

Голкипер сборной США по хоккею Энтони Столарз больше не сыграет на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия).

Как сообщает официальный сайт Американской федерации хоккея, Столарз пропустит оставшуюся часть турнира из-за травмы нижней части тела, полученной во время матча со сборной Канады (5:1). Вратарь начал игру в стартовом составе и отразил два удара за 4:58 времени до травмы. Столарз вернется в США для дальнейшего обследования.

Место травмированного голкипера займет 18-летний Дрю Коммессо, выступающий в NCAA за университет Бостона.

Добавим, что сегодня, 25 мая, сборной США предстоит матч с Казахстаном. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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