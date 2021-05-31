"Выбьет дверь ногой". Эксперт назвал оптимистичный расклад для Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Известный хоккейный журналист, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира в Риге между Норвегией и Казахстаном. Он считает, что команда Юрия Михайлиса выйдет в плей-офф.

Встреча группы B пройдет сегодня, 31 мая. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Расклад для казахов очень простой. Это их последний матч в группе. Сейчас Казахстан имеет десять очков, занимая третье место в таблице группы В. Поражение от норвежцев очень сильно испортит шансы Казахстана на выход в плей-офф.

При этом казахи привезли на чемпионат мира очень хорошую, боевую сборную. Об этом говорят победы над латышами (3:2 Б), финнами (2:1 Б), немцами (3:2), разгром итальянцев (11:3).

Будет очень обидно в такой ситуации проиграть Норвегии. Думаю, мобилизация у Казахстана будет запредельная.

Казахстан победит в основное время. Верю, что такой крутой Казахстан способен выносить Норвегию и входить в плей-офф, выбивая дверь ногой", - отметил он.

Напомним, что перед последней игрой в групповом раунде казахстанские хоккеисты с десятью очками располагаются на третьем месте из восьми. Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

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