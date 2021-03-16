Доус в сборной, легионеры и казахстанцы. Как в "Барысе" решают контрактные вопросы перед ЧМ и новым сезоном в КХЛ

Президент "Барыса" Борис Иванищев высказался об истекающих контрактах игроков основного состава и назвал легионеров, которых бы хотел оставить в команде на следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

В конце апреля практически у всех игроков столичного клуба завершаются контракты, а костяк команды составляет сборную Казахстана, которая должна выступить на чемпионате мира в Риге.

- Контакты действуют до 30 апреля. Переговоры ведутся с агентами. Все зависит от запросов игроков. У нас есть кого оставить. Казахстанских хоккеистов оставим и кое-кого из иностранных. Нам надо усиляться. Бюджет на рассмотрении. Все будет зависеть от запросов игроков и бюджета. Переговоры ведутся, - поделился Иванищев.

- А можете сказать, сколько игроков получили предложения?

- Был сезон, и мы еще никому ничего не предлагали. Сейчас сезон для нас закончился. И мы начнем вести переговоры. Может быть, кого-то пригласят в другие клубы. Может, кто-то хочет заработать больше. Я думаю, будем разговаривать и будем оставлять. Мы своих можем подписывать, но они сейчас отдыхают. Нужно с агентами разговаривать.

- Останется ли Линус Виделль? И будет ли он натурализован?

- Насчет натурализации разговоров не было. Вряд ли... Он возрастной игрок. Но тренерский штаб хотел бы видеть его.

- Когда были домашние матчи, то Диллон Хетерингтон держал руку у сердца. Будет ли он гражданство получать?

- Из патриотических чувств. Но разговоров никаких не было.

- Останутся ли Хетерингтон с Линтуниеми?

- Я бы хотел их видеть, - добавил главный тренер Юрий Михайлис.

- Приедет ли Найджел Доус в сборную Казахстана?

- Предварительно он дал "добро". Лишь бы не было травм, ведь у него сейчас плей-офф. Все наши ребята готовы приехать. Все дали "добро".

- Где команда будет готовиться к сезону? Планируете, что будут матчи за рубежом?

- Естественно, как сложится ситуация с коронавирусом. У нас прекрасная своя база. Почему мы ездили за границу? Там были спарринг-партнеры. У нас запланирован Кубок Президента. Товарищеские игры сыграем и, может быть, на какой-нибудь турнир съездим. Но должен быть утвержден тренерский штаб на следующий год.

От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ

Напомним, казахстанский клуб "Барыс" досрочно выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, а некоторые игроки могут не заслужить новые контракты. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.

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