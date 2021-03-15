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В "Барысе" новый главный тренер? Кого выберут между Михайлисом и тренером-легионером для КХЛ

Столичный клуб вышел в плей-офф, но уже завершил сезон.

В "Барысе" новый главный тренер? Кого выберут между Михайлисом и тренером-легионером для КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский тренер Юрий Михайлис в дебютном сезоне во главе "Барыса" в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с запасом квалифицировался в плей-офф турнира, но в Кубке Гагарина был уверенно переигран. О возможном будущем специалиста и приемнике - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб начал сезон с карантина: игры были перенесены, а команда отправилась восстанавливать здоровье. Это пошло как на пользу, так и во вред. С одной стороны, в запасе были игры, которые можно было доиграть позднее конкурентов. С другой, на относительно неглубокий состав "Барыса" выпала нагрузка в виде частых матчей с небольшим перерывом.

Но Михайлис с командой не провалился. За декабрьский отрезок клуб практически обеспечил себе выход в плей-офф, а в последние два месяца регулярного чемпионата лишь защищал свои позиции. Оставалось только не сыграть с "Ак Барсом" или "Салаватом Юлаевым", ведь эти два соперника выглядели заметно сильнее в первой четверке. Достался "Металлург".

Вряд ли магнитогорцы всерьез рассчитывают на Кубок Гагарина, но выход на "Барыс" их, скорее всего, порадовал. Из второй четверки участников плей-офф только "Трактор" выглядел цельно, а "Барыс", "Автомобилист" с "Торпедо" должны радоваться проходу во второй этап состязания. Возможно, что Лиге стоит пересмотреть определение участников игр на вылет, ведь силы не равны.

Почему? Ни одной сенсации после первых серий, где самой длительной оказалась та, в которой бились "Барыс" с "Металлургом". У казахстанцев были шансы на успех? История выступлений в КХЛ практически исключала вариант, когда "Барыс" с шестым посевом проходил бы дальше. В борьбе, даже близкой и конкурентной, но проигрывал.

Тренерскому штабу не хватило ресурса, чтобы усилить игру. Не все "джокеры", на которых делали ставку, потащили команду. Не впечатлила вратарская бригада. Растерянно выглядела оборона, пропуская даже в не самых очевидных моментах. Подвела и атака, имевшая в некоторых проигранных встречах россыпь голевых эпизодов, но голами завершала лишь единицы.

Михайлису, как и его коллегам, также не хватило опыта. Возможно, Юрий Владимирович не смог замотивировать игроков так, чтобы они убивались на льду, ведь это плей-офф. Но его оставят? Все зависит от задач. Как оказалось, чтобы попасть в восьмерку сильнейших и выйти в Кубок Гагарина, не нужен иностранный тренер с солидным контрактом.

Это может сделать тренер-казахстанец без опыта самостоятельной работы в КХЛ. А если его поддержали качественной трансферной работой, то можно было замахнуться на второй круг Кубка Гагарина. Это во-первых. Во-вторых, чтобы "Барыс" реально мог претендовать на что-то серьезное в плей-офф, то в "регулярке" надо финишировать на пятом месте или выше.

Как будет развиваться ситуация после вылета из турнира? Скорее всего, Михайлис останется, ведь под сокращенный бюджет вряд ли удастся подобрать более опытного тренера. Да и ни один по-настоящему амбициозный специалист не приедет, если команду заметно не усилят. А этого, видимо, не будет. Возможно, что "Барысу" придется еще ужаться и искать игроков в системе клуба, или снова рисковать с "бесплатными" легионерами.

Капитан, разрушитель или снайпер. Кто стал лучшим игроком "Барыса" в Кубке Гагарина?

Напомним, казахстанская команда проиграла серию до четырех побед магнитогорскому "Металлургу" и выбыла из Кубка Гагарина. Ранее был назван "виновник" проигрыша, а редакция Vesti.kz предлагает читателям выбрать лучшего игрока плей-офф в составе "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Михайлис Юрий

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