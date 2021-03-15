Капитан, разрушитель или снайпер. Кто стал лучшим игроком "Барыса" в Кубке Гагарина?

Казахстанский клуб "Барыс" завершил выступление в Кубке Гагарина, проиграв матчевую серию магнитогорскому "Металлургу", а Vesti.kz предлагают выбрать лучшего игрока первого круга плей-офф в столичной команде. В списке есть исполнители разных направлений, каждый из которых был полезен "барсам" в турнире.

1. Кирилл Панюков (4+3)

Казахстанский форвард подтвердил, что его уверенное выступление в регулярном чемпионате не было разовым. Не потерялся он и в плей-офф, выступая как опытный игрок. 23-летний Панюков забил по голу в обеих победных встречах серии, а еще один гол пришелся на шестой матч, когда "Барыс" едва не отыгрался и не спас игру. Как итог, нападающий не только первый бомбардир команды, но и в топ-5 первого этапа плей-офф.

2. Даррен Диц (2+3)

Капитан команды старался вытащить серию, но игроки "Металлурга" умело действовали против самого высокооплачиваемого хоккеиста астанчан. Это, правда, не помешало Дицу выиграть второй матч серии в Магнитогорске, когда лидер "Барыса" отличился в единственном овертайме противостояния. По традиции, защитник вошел в топ-5 игроков с самым большим игровым временем.

3. Линус Виделль (1+4)

Шведский легионер выдал не самое ровное выступление в плей-офф. Особенно он выделялся в шестом матче, когда каждое его активное действие приносило голевой момент. Возможно, что такого Виделля не хватало в предыдущих играх, когда солировали другие исполнители. 35-летний игрок вполне мог стать мотором команды, но, как и вся команда, включался лишь в некоторых матчах.

4. Роман Старченко (2+1)

Еще один потенциальный лучший игрок мог сделать чуть больше, чем вышло. Старченко забил победный гол в выигранном домашнем матче и старался быть опасным в других встречах. Не всегда получалось. 34-летний казахстанец был одной из ключевых фигур: выходил часто не только в равных составах, но и в большинстве. Имел много возможностей отличиться, но забил только дважды.

5. Дмитрий Шевченко (23 силовых приема)

Неявный фаворит. Если в регулярном чемпионате к нему были вопросы, когда он просто выключался из игры, то в плей-офф силовой форвард был агрессивен. По количеству силовых приемов он вошел в топ-5 первого круга плей-офф, а в последнем матче ему была отведена ключевая роль ведущего центрального нападающего. Кандидатура Шевченко самая слабая из предложенных, но без него в топ-5 никак нельзя.

Лучший игрок "Барыса" в Кубке Гагарина?

6. Ваш выбор, который не вошел в наш список

Возможно, вам приглянулся кто-то другой из состава "Барыса", кого бы вы предложили в качестве лучшего игрока плей-офф турнира из казахстанского клуба. Свой выбор можно сделать в комментариях или специальном опросе.

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