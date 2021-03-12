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"Барыс" проиграл в решающем матче "Металлургу" и вылетел из плей-офф КХЛ

Россияне выиграли серию со счетом 4-2.

"Барыс" проиграл в решающем матче "Металлургу" и вылетел из плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
1
Континентальная Хоккейная Лига
1/8 финала
Барыс - Металлург М 3:5

Голы: Кошелев, 25 (0:1) ; Виделль, 32 (1:1) ; Расмуссен, 36 (1:2) ; Михайлис, 39 (2:2) ; Мозякин, 45 (2:3) ; Бек, 54 (2:4) ; Панюков, 57 (3:4) ; Плотников, 58 (3:5)

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ХК "Барыс" потерпел поражение в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 марта, команды в Нур-Султане провели шестой матч. Он завершился победой гостей со счетом 5:3.

Первым во встрече на 26-й минуте в большинстве после удаления Джесси Блэкера отличился экс-игрок молодежной сборной Казахстана Семен Кошелев, выступающий в "Магнитке". Судье потребовался видеопросмотр на правильность взятия ворот, в итоге гол был засчитан. 

Вели в счете гости недолго. На 33-й минуте сравнял Линус Виделль, которому ассистировали Никита Михайлис и Алекс Линтуниеми.

Вскоре удаление заработал капитан "Барыса" Даррен Диц. И опять гости сумели реализовать численное большинство и повели в счете.

Но за 14 секунд до второго перерыва "Барыс" снова сумел отыграться. На этот раз шайбу забросил Михайлис, которому ассистировал Виделль.

На 46-й минуте за толчок клюшкой удаление заработал защитник "Барыса" Алексей Маклюков. И "Магнитка" очень быстро использовала свое численное преимущество и опять повела в счете. Шайбу забросил Сергей Мозякин. 

На 55-й минуте гости увеличили отрыв, снова воспользовавшись удалением у "Барыса". На этот раз Мозякин отдал голевую передачу Тэйлору Беку. 

Менее чем за три минуты до финальной сирены Кирилл Панюков с передачи Виделля и Дица сократил разрыв до минимума.

Но в самой концовке матча гости забросили пятую шайбу в пустые ворота.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

"Барыс" проиграл серию со счетом 2-4 и завершает сезон. "Металлург" вышел во второй раунд плей-офф. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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